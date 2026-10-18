Angers – OM : Marseille cartonne Angers, les notes des Marseillais

L’OM a dominé ce dimanche le SCO d’Angers (2-5), à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Voici nos notes accordées aux joueurs marseillais.

Après avoir enfin renoué avec la victoire dimanche dernier sur la pelouse de Troyes (0-2), l’Olympique de Marseille voulait enchaîner ce dimanche sur le terrain du SCO d’Angers. Mission accomplie pour les Marseillais, qui se sont largement imposés face aux Angevins (2-5).

L’OM remonte à la huitième place

Menés au score après l’ouverture du score de Lilian Raolisoa sur un but gag (14e), les hommes de Bruno Genesio ont su réagir en fin de première période, renversant la rencontre en seulement six minutes grâce à des réalisations d’Himad Abdelli (37e) et de Noussoum Kamissoko (43e). Au retour des vestiaires, l’OM est reparti sur les mêmes bases et a logiquement fait le break grâce à un penalty transformé en deux temps par Amine Gouiri (59e). Malgré la réduction du score d’Amine El Ouazzani sur pénalty (75e), les Olympiens n’ont pas douté et ont définitivement fait la différence en inscrivant deux nouveaux buts coup sur coup, par l’intermédiaire d’Amine Harit (83e) et d’Igor Paixão (85e).

Grâce à ce deuxième succès consécutif en Ligue 1, l’Olympique de Marseille remonte provisoirement à la huitième place du classement et retrouve ainsi la première moitié de tableau du championnat.

Les notes des Marseillais

Jeffrey De Lange (4,5) : Le gardien marseillais aurait dû se montrer plus autoritaire dans sa sortie aérienne sur l’ouverture du score angevine (14e) et n’est pas parti du bon côté sur pénalty transformé par Amine El Ouazzani (75e). Pour le reste, il s’est montré plutôt propre dans ses interventions, même s’il a finalement été assez peu sollicité.

Timothy Weah (6,5) : Dans la lignée de son excellent match jeudi contre l’Olympiakos (0-1), le capitaine olympien s’est illustré par plusieurs retours défensifs (7e, 35e) et s’est également montré décisif offensivement, en délivrant deux passes décisives (37e, 85e).

CJ Egan-Riley (5,5) : Même s’il s’est fait éliminer trop facilement par Amine Sbaï sur l’ouverture du score angevine (14e), le défenseur central anglais a été solide défensivement le reste de la rencontre et très propre dans la relance.

Geoffrey Kondogbia (4) : Titularisé en défense centrale aux côtés de CJ Egan-Riley, le Centrafricain a été en grandes difficultés, se montrant notamment fautif sur l’ouverture du score du SCO en dégageant le ballon directement sur la tête de Lilian Raolisoa (14e). Remplacé par Nayef Aguerd (60e).

Emerson (5,5) : Le latéral gauche italo-brésilien a été assez peu inquiété défensivement et s’est signalé offensivement par une passe décisive sur corner pour Noussoum Kamissoko (43e).

Tochukwu Nnadi (5,5) : Pour sa deuxième titularisation dans l’entrejeu marseillais, le Nigérian s’est illustré dès les premières minutes par ses récupérations de balle, son engagement et son impact physique, malgré des limites toujours visibles dans la construction du jeu. Il a toutefois terni sa prestation en commettant une faute évitable, à l’origine du deuxième but du SCO sur penalty (75e).

Noussoum Kamissoko (6,5) : Après une très belle première à Troyes (0-2), le jeune milieu de terrain malien a confirmé avec une nouvelle prestation convaincante. Propre dans la construction du jeu, il s’est surtout montré décisif en inscrivant de la tête, sur corner, le deuxième but de l’OM (43e), son premier en professionnel. Remplacé par Angel Gomes (79e).

Amine Harit (6,5) : Assez brouillon en première période, le Marocain a néanmoins été à l’origine de l’égalisation marseillaise en créant le décalage sur le but d’Himad Abdelli (37e). Plus incisif et remuant au retour des vestiaires, il a davantage pesé sur la défense angevine et a inscrit son deuxième but de la saison en fin de match (83e).

Himad Abdelli (6,5) : Repositionné au poste de milieu offensif par Bruno Genesio, l’Algérien a une nouvelle fois été l’une des satisfactions côté marseillais. Monté progressivement en puissance au fil de la rencontre, l’ancien Angevin a inscrit de la tête le but égalisateur face à son ancien club (37e). Remplacé par Keyliane Abdallah (80e).

Igor Paixao (6) : L’ailier brésilien a multiplié les tentatives de frappe (9e, 27e, 32e, 46e, 56e), avant d’enfin se montrer décisif pour la première fois de la saison en inscrivant le cinquième but de l’OM (85e).

Amine Gouiri (6) : Souvent trouvé aux abords de la surface angevine, l’ancien Rennais a donné du fil à retordre à la défense adverse, malgré quelques imprécisions dans ses choix. L’attaquant marseillais a finalement retrouvé le chemin des filets en transformant un pénalty en deux temps (60e), mettant ainsi fin à une série de cinq matchs sans marquer.

Par notre correspondant au stade Raymond-Kopa, Fabien Chorlet.