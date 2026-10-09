Pronostic LOSC – Le Havre (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 1 entre le LOSC et Le Havre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après un bon début de saison sur le plan comptable, mais plus insuffisant dans le jeu, le LOSC est tombé sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1) avant la trêve internationale, chutant ainsi à la cinquième place du classement. Après trois semaines de coupure, les hommes de Davide Ancelotti vont tenter de repartir de l’avant avec la réception, ce samedi (17h15), du Havre, lanterne rouge de Ligue 1 après cinq journées.

Ligue 1 – LOSC – Le Havre

Samedi 10 octobre 2026 · 17h15 · Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy

LOSC : les Dogues veulent repartir de l’avant

Le début de saison du LOSC est plutôt réussi sur le plan comptable, même si le contenu proposé n’a pas toujours été aussi convaincant. Les hommes de Davide Ancelotti avaient notamment réussi à tenir tête au PSG à domicile (2-2), avant de s’imposer contre Troyes (2-0). Mais leur invincibilité a pris fin juste avant la trêve internationale avec une défaite sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1). Un premier revers qui a éloigné les Lillois des toutes premières places.

La longue coupure internationale aura donc permis aux Dogues de travailler avant une reprise qui s’annonce chargée. Lille a d’ailleurs disputé un match amical face à Zulte-Waregem pendant la trêve et s’est imposé (2-1). Un succès intéressant pour conserver du rythme avant de retrouver la Ligue 1, mais également avant un déplacement beaucoup plus relevé sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions trois jours plus tard.

Davide Ancelotti devra toutefois composer avec quelques absences. Hamza Igamane est toujours en phase de reprise, tandis qu’Ethan Mbappé est forfait. Nabil Bentaleb et Tanguy Nianzou restent, eux, incertains. Offensivement, Ayase Ueda pourrait de nouveau être préféré à Olivier Giroud. L’attaquant japonais a déjà inscrit deux buts en Ligue 1 et avait également trouvé le chemin des filets lors de la défaite à Nice.

Face à la lanterne rouge du championnat et devant son public, le LOSC aura donc une vraie occasion de retrouver la victoire. Les Nordistes devront néanmoins éviter de déjà avoir la tête au rendez-vous européen qui les attend quelques jours plus tard.

Le Havre : toujours aucune victoire en Ligue 1

La situation est nettement plus préoccupante du côté du Havre. Après cinq journées, les hommes de Didier Digard occupent la dernière place du classement avec seulement deux points et n’ont toujours pas remporté le moindre match de championnat. Leur bilan est de deux matchs nuls pour trois défaites.

Les Normands avaient pourtant montré quelques signes encourageants en début de saison. Après une courte défaite contre Monaco (0-1), ils étaient notamment parvenus à ramener un point de leur déplacement à Lyon (1-1). Mais Le Havre n’a pas réussi à confirmer par la suite, s’inclinant contre Brest (1-2) et Toulouse (2-3), tout en concédant un match nul face à Angers (0-0).

Comme Lille, le HAC a profité de la trêve internationale pour disputer une rencontre amicale. Et les Ciel et Marine ont fait le plein de confiance en dominant très largement Boulogne-sur-Mer (6-1). Josh Maja s’est particulièrement illustré en inscrivant un triplé, quelques jours après avoir débloqué son compteur en Ligue 1 contre Toulouse.

Didier Digard devra malgré tout se passer de plusieurs joueurs importants pour ce déplacement dans le Nord. Lionel Mpasi, Dan-Axel Zagadou et Mambimbi sont annoncés forfaits, tandis que Timothée Pembélé demeure incertain. L’arrivée de l’ancien Lillois Arnaud Bodart pourrait également rebattre les cartes dans les buts havrais.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Havre n’a pas forcément de mauvais souvenirs de ses derniers déplacements à Lille. La saison dernière, les Normands étaient parvenus à repartir du stade Pierre-Mauroy avec le point du match nul (1-1).

Un an plus tôt, le HAC avait même créé la surprise en s’imposant dans le Nord (2-1). Lille avait en revanche largement dominé la précédente confrontation à domicile en février 2024 avec une victoire 3-0.

Ces derniers résultats doivent donc inciter les Dogues à la prudence. Le rapport de forces actuel semble largement pencher en faveur du LOSC, mais Le Havre a déjà montré sa capacité à poser des problèmes aux Lillois sur leur pelouse.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Kjaergaard – Bakwa, Haraldsson, Önal – Ueda.

Absents : Igamane (reprise), E. Mbappé (blessé).

Incertains : Nianzou, Bentaleb (blessés).

La compo probable du Havre : Bodart – Seko, Touba, Sasso – Ouziad, Ebonog, Richardson, Jelert – Nakamura, Maja, Samatta.

Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi (blessés, reprise).

Incertain : Pembélé (blessé).

Les joueurs à suivre

Ayase Ueda (LOSC) : arrivé cet été, l’international japonais commence déjà à prendre une place importante dans l’attaque lilloise. Auteur de deux buts en Ligue 1, il a également marqué à Nice juste avant la trêve. Avec trois réalisations lors de ses quatre dernières apparitions toutes compétitions confondues, Ueda pourrait de nouveau être préféré à Olivier Giroud à la pointe de l’attaque et aura une belle occasion d’améliorer ses statistiques face à la lanterne rouge.

Josh Maja (Le Havre) : après un début de saison discret, l’attaquant havrais semble monter en puissance. Il a ouvert son compteur en championnat lors de la défaite à Toulouse (3-2), avant de profiter du match amical contre Boulogne-sur-Mer pour inscrire un triplé. Dans une rencontre où Le Havre devrait avoir moins le ballon que son adversaire, son efficacité sur les rares opportunités havraises pourrait être déterminante.

Notre pronostic pour LOSC – Le Havre

Tous les indicateurs ou presque donnent Lille favori avant cette rencontre. Les Dogues ont pris quatre points lors de leurs deux premières réceptions de la saison et disposent surtout de davantage de qualités individuelles qu’une formation havraise qui n’a toujours pas gagné après cinq journées. La victoire obtenue contre Zulte-Waregem pendant la trêve a également permis aux hommes de Davide Ancelotti de préparer la reprise dans de bonnes conditions.

Le Havre reste capable de poser des problèmes aux Lillois, comme lors de ses deux derniers déplacements au stade Pierre-Mauroy, mais les Normands affichent trop de fragilités depuis le début de la saison pour aborder cette rencontre avec beaucoup de certitudes. Avec neuf buts encaissés en cinq journées et plusieurs absents, notamment dans le secteur défensif, le HAC pourrait souffrir face aux offensifs nordistes.

Les cotes de LOSC – Le Havre

Pari Cote Victoire du LOSC 1,42 Match nul 4,80 Victoire du Havre 7,00

Notre pronostic : victoire du LOSC, coté à 1,42.

Après sa défaite sur la pelouse de l’OGC Nice avant la trêve, nous voyons le LOSC se reprendre à domicile contre Le Havre, mais non sans difficulté, d’autant que les Havrais ont souvent posé des problèmes aux Dogues lors de leurs dernières confrontations.

Notre score : LOSC 2-1 Le Havre.