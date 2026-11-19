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Voici les chiffres clés du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et Brest : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le RC Strasbourg reçoit Brest ce samedi 21 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 13e (10 pts) et le 9e (15 pts) du championnat.

Ligue 1 – RC Strasbourg vs Brest

Samedi 21 novembre 2026 · 20h45 · Stade de la Meinau

RC Strasbourg : 13e de Ligue 1

Après 10 journées, le RC Strasbourg occupe la 13e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 6 défaites). Le RC Strasbourg a marqué 18 buts et en a encaissé 22 (différence de buts : -4).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 0 nul et 4 défaites — défaite à Toulouse (1-3), victoire contre Auxerre (5-1), défaite au Stade Rennais (0-3), défaite contre le PSG (1-3), défaite à l’OGC Nice (1-2).

Brest : 9e de Ligue 1

Après 10 journées, Brest occupe la 9e place de Ligue 1 avec 15 points (4 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Brest a marqué 18 buts et en a encaissé 12 (différence de buts : +6).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 1 nul et 1 défaite — victoire contre l’OL (2-0), victoire à Lorient (2-0), défaite contre l’OGC Nice (1-2), nul au LOSC (1-1), victoire contre Angers (5-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 1 victoire du RC Strasbourg, 1 nul et 3 victoires de Brest.

13/05/2026 : Brest 1-2 RC Strasbourg

30/11/2025 : RC Strasbourg 1-2 Brest

23/02/2025 : RC Strasbourg 0-0 Brest

30/11/2024 : Brest 3-1 RC Strasbourg

24/02/2024 : RC Strasbourg 0-3 Brest

Les meilleurs buteurs

RC StrasbourgGessime Yassine Buts 4 Matchs 10 Buts / match 0,40 Passes déc. 3 Aucun penalty Stade BrestoisLudovic Ajorque Buts 5 Matchs 10 Buts / match 0,50 Passes déc. 1 1 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen ou Piekutowski – Högbserg, Doukouré, Coulibaly, Oso – El Mourabet, Diop, Essugo – Yassine, Harder, Godo.

Absents : Panichelli, Baldé (blessés).

Incertains : Jörgensen, Reyna (blessés).

La compo probable du Stade Brestois : Selvik – Lala, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Edjouma, Doumbia, Baldé – Ajorque.

Absents : Le Guen, Chardonnet (blessés, reprise).

Notre pronostic pour RC Strasbourg – Brest

Les cotes de RC Strasbourg – Brest

Pari Cote Victoire du RC Strasbourg 2,10 Match nul 3,40 Victoire de Brest 2,65

Notre pronostic : match nul entre le RC Strasbourg et Brest, côté à 3,40

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre le RC Strasbourg et Brest. Malgré leurs quatre défaites lors des cinq derniers matchs, les Alsaciens pourraient profiter de l’avantage du terrain pour résister à des Brestois en meilleure forme. Plus solides défensivement, les Bretons semblent néanmoins capables de ramener un point de ce déplacement.

Notre score : RC Strasbourg 1-1 Brest