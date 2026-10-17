Joao Neves (22 ans) a bien du mal à lancer sa saison dans les rangs du PSG mais aussi avec le Portugal.

Le début de saison de João Neves est plus compliqué que prévu. Depuis plusieurs semaines, le milieu du PSG peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des rouages essentiels du système de Luis Enrique. Son activité reste précieuse, mais son influence sur le jeu parisien paraît moins évidente.

João Neves moins influent dans le jeu

À quelques heures du déplacement à Strasbourg, ce samedi, puis de la réception du FC Barcelone mardi en Ligue des champions, cette baisse de régime commence à poser question.Le constat est d’abord statistique : Neves figure désormais derrière plusieurs de ses coéquipiers dans le classement des Parisiens dont les passes permettent de casser une ligne adverse. Le Portugais reste loin de Vitinha dans ce domaine et se trouve également devancé par Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery.

Un indicateur révélateur pour un joueur dont la qualité technique et la capacité à faire progresser le ballon constituent normalement des atouts majeurs. Son apport offensif est également plus discret. Son dernier but avec le PSG remontait à la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 28 avril dernier, remportée 5-4 par Paris. Pour autant, cette période moins productive ne remet pas en cause les qualités du milieu de terrain, qui a déjà démontré son importance dans les grands rendez-vous.

Le PSG privilégie la prudence physique

La situation a évolué ces dernières semaines. Selon Sport, João Neves a provisoirement reculé dans la hiérarchie de Luis Enrique, notamment en raison de prestations moins convaincantes. Il n’aurait d’ailleurs pas été titularisé lors du déplacement à Manchester City mercredi. Ce changement de statut ne signifie pas que le Portugais a perdu la confiance de son entraîneur. Mais il rappelle que personne n’est assuré de débuter chaque rencontre au PSG. Luis Enrique attend une implication constante et une capacité à répondre aux exigences de son système. Dans un effectif où la concurrence est importante, la moindre baisse de régime peut donc avoir des conséquences sur le temps de jeu.

Au sein du club, il n’y aurait toutefois pas de raison de s’alarmer outre mesure. Selon L’Équipe, la priorité serait plutôt de surveiller les petites alertes physiques et de gérer les organismes, particulièrement à l’approche des périodes internationales. Cette prudence peut expliquer certaines décisions de Luis Enrique, alors que le calendrier parisien ne laisse que peu de répit aux joueurs. Le déplacement à Strasbourg constitue une première occasion pour Neves de retrouver du rythme et de l’influence. Mais le rendez-vous contre le FC Barcelone, mardi, sera forcément davantage scruté. Face à un adversaire capable de mettre beaucoup d’intensité au milieu, le PSG aura besoin de joueurs capables de conserver le ballon, de résister au pressing et de trouver rapidement des solutions vers l’avant. Sur le papier et par son vécu, Neves possède les qualités pour répondre à ces exigences.