Irrésistible depuis le début de saison, Lamine Yamal pose un sacré problème à son entraîneur au FC Barcelone, Hansi Flick.

Le FC Barcelone s’apprête à vivre huit jours particulièrement intenses. Entre le déplacement au Betis en Liga, la réception du PSG en Ligue des champions et le premier Clasico de la saison, le calendrier ne laisse quasiment aucun répit aux Blaugranas.

Flick face à un dilemme Yamal au Barça

Dans ce contexte, la gestion de Lamine Yamal devient un sujet central. À seulement 19 ans, l’ailier espagnol enchaîne les prestations de haut niveau et occupe une place essentielle dans le système de Hansi Flick. Mais son utilisation intensive pose désormais une question délicate : faut-il continuer à le faire jouer presque systématiquement ou commencer à lui accorder davantage de repos ?L’entraîneur allemand ne cherche pas à dissimuler ses interrogations.

En conférence de presse, il a reconnu que la gestion du temps de jeu de son jeune attaquant était particulièrement compliquée. « Pour Lamine Yamal et la gestion de son temps de jeu, ce n’est pas facile de répondre, car on parle de Lamine Yamal. C’est un joueur spécial. On doit faire attention à son temps de jeu », a expliqué Flick devant les journalistes.

Le technicien est conscient de la nécessité de protéger son joueur. Mais il sait également que Yamal est actuellement l’un des principaux moteurs offensifs de son équipe. Le laisser sur le banc pourrait donc représenter un risque sportif, surtout avant des rencontres aussi importantes.

Une gestion profitable au PSG ?

Flick a également insisté sur le plaisir que prend actuellement son ailier à jouer au football : « Le plus important pour lui, c’est d’être sur le terrain et de prendre du plaisir. Et c’est le cas en ce moment, donc je n’ai pas envie de casser sa dynamique. Mais je sais aussi qu’il faut gérer son temps de jeu. » Tout le dilemme est résumé dans cette déclaration.

Le calendrier rend cette réflexion encore plus importante. Après le Betis, le FC Barcelone retrouvera le PSG en Ligue des champions, avant d’affronter le Real Madrid pour le Clasico. Trois rendez-vous majeurs qui pourraient peser lourd dans le début de saison catalan. Flick a d’ailleurs rappelé que le match de Liga devait rester la priorité immédiate, refusant de sacrifier une rencontre pour préparer les suivantes.

Le coach allemand devra donc trouver le bon équilibre entre compétitivité et fraîcheur physique, sans perdre de vue les échéances européennes et nationales. Pour Paris, la situation de Yamal sera forcément observée avec attention. Si Flick décide de réduire son temps de jeu avant le choc européen, cela pourrait modifier les conditions dans lesquelles le jeune Espagnol abordera la rencontre. Mais rien ne permet pour l’instant d’affirmer qu’il sera ménagé contre le PSG.