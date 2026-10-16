PSG Mercato : un joueur du FC Barcelone tend les bras à Paris, ce n’est pas Eric Garcia !

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Alejandro Baldé envisagerait désormais un départ du FC Barcelone dès janvier, une situation qui pourrait relancer les rumeurs autour du mercato parisien.

Le PSG pourrait bien voir émerger une nouvelle piste en provenance du FC Barcelone à l’approche du mercato hivernal. Après les rumeurs autour d’Eric Garcia, un autre défenseur catalan fait parler de lui : Alejandro Baldé. Déjà associé au club parisien, le latéral gauche espagnol envisagerait désormais de quitter le Barça dès janvier.

Selon Sport, le joueur de 22 ans aurait même fait part de ses intentions à son agent, Jorge Mendes. Une situation qui pourrait relancer les discussions autour d’un éventuel intérêt parisien.

Seulement 12 minutes jouées, Baldé envisage un départ

À 22 ans, le défenseur traverse une période délicate en Catalogne. En effet, il n’a disputé que 12 minutes en dix rencontres cette saison. Hansi Flick lui préfère notamment João Cancelo et le jeune Xavi Espart sur le côté gauche.

Après avoir choisi de rester au Barça durant le mercato estival, Baldé pourrait donc revoir ses plans face à ce manque de temps de jeu. Une situation qui attire logiquement l’attention à l’approche du mois de janvier.

Un transfert à 40 millions d’euros pour le PSG ?

Le montant de 40 millions d’euros a circulé dans les rumeurs entourant un possible départ du latéral espagnol. Pour Paris, le profil de Baldé pourrait représenter une option intéressante si le club décide de renforcer son couloir gauche. Reste à savoir si Luis Enrique et sa direction passeront concrètement à l’action.