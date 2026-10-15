PSG Mercato : c’est confirmé pour une star du FC Barcelone à 70 M€ !

Déjà évoqué, l’intérêt du PSG pour Eric Garcia se préciserait en vue de 2027. Le club parisien envisagerait une offre de plus de 70 millions d’euros pour tenter d’attirer le défenseur du FC Barcelone.

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival. Selon les informations du Parisien, le club parisien aurait ciblé Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone, pour renforcer sa défense à l’horizon 2027. Une opération qui pourrait atteindre des sommets, avec une offre potentielle supérieure à 70 millions d’euros, comme déjà rapporté sur notre site ces dernières semaines.

Eric Garcia, une priorité pour Luis Enrique ?

À 25 ans, l’international espagnol possède un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Capable d’évoluer en défense centrale, au poste de latéral droit et même au milieu de terrain, Eric Garcia offre une polyvalence qui pourrait permettre au PSG de disposer de davantage de solutions tactiques.

L’entraîneur parisien connaît d’ailleurs bien le joueur, qu’il a côtoyé lorsqu’il dirigeait la sélection espagnole. Cette connaissance de son profil pourrait expliquer l’intérêt du technicien pour le défenseur catalan, qui date d’ailleurs de plusieurs mois.

Le FC Barcelone prêt à céder son défenseur ?

Le dossier s’annonce toutefois compliqué pour le Paris Saint-Germain. Eric Garcia est sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2031 et occupe une place importante dans les plans d’Hansi Flick. Le club catalan n’aurait donc aucune raison de faciliter son départ, d’autant que le défenseur semble bien installé dans son effectif.

Le PSG devra donc patienter avant d’espérer avancer dans ce dossier. Si cet intérêt se concrétise, Eric Garcia pourrait devenir l’un des noms à suivre lors du mercato estival 2027.