Devant la grave blessure de Désiré Doué, Nuno Mendes s’est proposé de monter d’un cran au PSG.

Le contexte est particulièrement délicat pour Luis Enrique au PSG. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou. Deux absences importantes qui obligent le staff parisien à repenser ses options dans le secteur offensif.

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Le PSG cherche des solutions après les blessures de Doué et Kvaratskhelia

Plusieurs joueurs peuvent prétendre à une place sur l’aile gauche, notamment Senny Mayulu, Mika Godts ou encore Quentin Ndjantou. Mais une autre possibilité existe : repositionner Nuno Mendes. Le latéral portugais connaît déjà ce rôle. Luis Enrique l’a utilisé plus haut à plusieurs reprises, tandis qu’il avait également évolué dans des positions offensives durant sa formation au Sporting. Une polyvalence qui pourrait devenir précieuse dans les prochaines semaines.

Après le match nul concédé par le PSG face à l’AS Rome (2-2), mercredi soir en Ligue des Champions, le Portugais a justement été interrogé sur cette éventualité au micro de Canal+. Sa réponse ne laisse guère de doute sur sa disponibilité : « Jouer milieu gauche suite aux blessures en raison du contexte ? Cela dépend, si le coach a besoin, je suis prêt à jouer où il le faut, mais je me concentre sur moi, je reviens de blessure, j’essaie d’être à 100 %. Si le coach a besoin que je joue un peu plus haut, pas de problèmes. »

Un PSG qui doit retrouver le contrôle

Nuno Mendes ne réclame donc pas un changement de poste, mais il ouvre clairement la porte à cette solution maison aux dirigeants du PSG. Sa priorité reste toutefois de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques après sa blessure.

Reste maintenant à savoir si Luis Enrique décidera d’exploiter la polyvalence de Nuno Mendes pour compenser les absences de Désiré Doué et de Kvicha Kvaratskhelia. Le Portugais, lui, a déjà donné son feu vert.