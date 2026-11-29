Luis Campos a fait une annonce sur sa vie privée mais aussi le mercato hivernal du PSG.

Luis Campos vit des semaines particulièrement difficiles. Après le succès du PSG face à Lorient au Parc des Princes (2-0), le conseiller spécial du président a publié un long message sur X. Le dirigeant parisien y a évoqué une période délicate de sa vie, marquée par des problèmes de santé et des traitements difficiles.

Luis Campos se confie sur son combat personnel

« Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles », a-t-il expliqué. Campos est également revenu sur les moments de doute qu’il a traversés, notamment avant le déplacement à Manchester City et lors de la confrontation contre le FC Barcelone.

Le Portugais a tenu à souligner le soutien reçu de la part de son entourage professionnel. Il a notamment salué l’aide de Nasser Al-Khelaïfi, de Luis Enrique, de son staff et des joueurs parisiens. « J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des gens formidables, sur le terrain comme en dehors », a-t-il confié. Un témoignage particulièrement personnel, dans lequel le dirigeant explique avoir trouvé auprès du collectif parisien l’énergie nécessaire pour continuer à avancer.

Le PSG ne compte pas se précipiter sur le mercato

Au-delà de ses confidences, Luis Campos a également abordé un sujet qui passionne les supporters : le mercato hivernal. Le PSG doit notamment composer avec les absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, deux joueurs importants de son effectif. Mais le conseiller sportif parisien assure que le club ne compte pas céder à la panique. « Nous savons ce que nous voulons. C’est ça qui nous donne confiance. Nous avons fait notre travail. Écouter le président, le coach, nos équipes… Nous allons de l’avant sans crainte », a-t-il affirmé.

Campos reconnaît que perdre deux éléments majeurs représente un problème, mais il insiste sur la volonté du PSG de chercher des solutions, que ce soit en interne ou sur le marché des transferts. Le dirigeant du PSG a également tenu à calmer les spéculations autour des nombreuses pistes évoquées dans les médias. « Vous pouvez proposer 10 noms par jour », a-t-il ironisé, en faisant référence aux rumeurs qui circulent autour du club parisien.

Campos met en garde contre les rumeurs

Luis Campos n’a pas seulement évoqué les besoins sportifs du PSG. Il a aussi dénoncé les informations qu’il estime inventées ou destinées à alimenter la confusion autour du club. Le dirigeant portugais considère que certaines spéculations ne servent pas les intérêts du PSG et rappelle que les décisions importantes seront prises par les responsables sportifs. Il a notamment insisté sur le rôle de Luis Enrique et des joueurs dans la construction du projet parisien, en affirmant que le club avançait sereinement malgré les difficultés. Une manière de rappeler que le PSG ne souhaite pas se laisser dicter sa stratégie par les rumeurs du mercato.

Dans son intervention, Luis Campos a également rappelé que le club ne pouvait pas recruter immédiatement, tout en laissant entendre que des solutions étaient recherchées pour la suite. Le PSG devra donc gérer les absences de Kvaratskhelia et Doué avec les ressources disponibles, avant d’éventuellement ajuster son effectif lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mais le message du dirigeant dépasse largement le cadre sportif. En évoquant sa maladie, le soutien reçu et sa volonté de continuer à travailler, Campos a livré un témoignage personnel qui contraste avec les habituelles déclarations liées au mercato. « Le travail me nourrit et me fait me sentir vivant », a-t-il expliqué. Une phrase qui résume l’état d’esprit du conseiller sportif parisien : malgré les difficultés personnelles et les incertitudes sportives, Luis Campos entend poursuivre sa mission au PSG, avec confiance et détermination.