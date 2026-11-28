Le PSG semble partir de trop loin dans le dossier Ibrahim Maza (Leverkusen, 21 ans).

Ibrahim Maza (21 ans) devrait bel et bien poursuivre son aventure au Bayern Leverkusen pour encore plusieurs saisons malgré l’intérêt du PSG en vue du mercato. Le mercato du PSG pourrait connaître un nouveau contretemps. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ibrahim Maza circule parmi les profils susceptibles de renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Ibrahim Maza veut poursuivre sa progression à Leverkusen

Le talent algérien possède un profil particulièrement intéressant, capable d’évoluer dans les espaces réduits et d’apporter de la créativité entre les lignes. Des qualités qui ne laissent visiblement pas insensibles plusieurs grandes formations européennes. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Le Bayern Munich suivrait également avec attention la progression du joueur, qui s’est rapidement fait une place dans le paysage du football allemand. Pourtant, malgré cet intérêt grandissant, un départ à court terme ne serait absolument pas la tendance privilégiée par le principal intéressé. Arrivé à l’été 2025 en provenance du Hertha Berlin, Ibrahim Maza a rapidement convaincu au Bayer Leverkusen.

À seulement 21 ans, le milieu offensif algérien est considéré comme l’un des grands espoirs du club. Son évolution ne passe d’ailleurs pas inaperçue à l’échelle européenne : il a notamment été nommé pour le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année. Cette reconnaissance confirme la dimension prise par le joueur et explique pourquoi plusieurs grandes équipes commencent à s’intéresser à sa situation. Le PSG, qui cherche régulièrement à identifier les jeunes talents capables de s’inscrire dans son projet sportif, pourrait ainsi voir en lui une opportunité de marché particulièrement intéressante. Mais selon Guillermo Rai, la tendance est claire : Maza devrait rester au Bayer Leverkusen jusqu’en 2028 au minimum. Le joueur se sentirait bien en Allemagne et bénéficierait de la confiance de ses dirigeants. Dans ces conditions, un transfert dès les prochains mois paraît compliqué, même si les intérêts du PSG et du Bayern Munich pourraient continuer à alimenter les discussions.

Le Bayer prépare une prolongation jusqu’en 2031

Pour Leverkusen, conserver son jeune talent représente évidemment une priorité. Le club allemand souhaite lui permettre de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît déjà, plutôt que de précipiter un départ vers une autre formation européenne. Et les dirigeants ne comptent visiblement pas se contenter de cette situation. Depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen travaillerait sur une prolongation de contrat d’Ibrahim Maza jusqu’en juin 2031. Les discussions seraient proches d’aboutir, avec une volonté commune de poursuivre cette collaboration sur le long terme. Une telle prolongation constituerait un signal fort envoyé aux prétendants du joueur. En sécurisant son avenir pour plusieurs saisons supplémentaires, Leverkusen entendrait garder le contrôle sur l’évolution de son jeune milieu offensif et se donner davantage de garanties face aux sollicitations extérieures.

Autre élément important : le club allemand souhaiterait éviter l’intégration d’une clause libératoire dans ce nouveau contrat. Une stratégie qui permettrait au Bayer de conserver une marge de négociation maximale en cas d’offensive d’un grand club européen. Pour le PSG, ce détail pourrait avoir son importance. Sans clause permettant de faciliter un départ, Paris devrait nécessairement passer par une négociation avec les dirigeants allemands. Et ces derniers ne semblent pas pressés de discuter d’un éventuel transfert. Le Bayer Leverkusen possède toutefois une particularité : le club est réputé pour savoir valoriser ses jeunes talents avant de réaliser des ventes importantes. Les exemples de Florian Wirtz, Kai Havertz ou Jeremie Frimpong illustrent cette politique économique, qui consiste à développer des joueurs à fort potentiel avant de profiter de leur valeur sur le marché. Il serait donc prématuré d’imaginer Leverkusen totalement fermé à toute proposition. Une offre particulièrement conséquente pourrait toujours faire évoluer la réflexion des dirigeants allemands. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’un départ d’Ibrahim Maza est envisagé à court terme. En attendant, le scénario d’un départ rapide vers Paris semble s’éloigner.