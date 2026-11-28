Disney+ sera très attendu lors de l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 début décembre, certains concurrents considérant sa candidature comme l’une des plus sérieuses.

Le calendrier est désormais lancé. La Ligue de Football Professionnel a ouvert un nouvel appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Le verdict est attendu le 4 décembre, et plusieurs acteurs du marché commencent déjà à observer attentivement la candidature de Disney+.

350 M€ par saison, Disney+ a les moyens de frapper fort

Après avoir obtenu les droits de la Ligue des Champions féminine et participé à l’acquisition de ceux de la Liga, en co-diffusion avec DAZN, la plateforme américaine poursuit progressivement son développement dans le sport.

Selon L’Équipe, Disney+ serait même perçu par ses concurrents comme l’un des candidats les plus crédibles de cet appel d’offres. Une véritable surprise, alors que la plateforme n’était pas forcément considérée comme l’acteur le plus évident pour reprendre les droits du championnat français.

Le principal enjeu de cet appel d’offres reste évidemment financier. La LFP espérerait obtenir environ 350 millions d’euros par saison pour les droits de la Ligue 1. Un montant conséquent, qui pourrait refroidir plusieurs candidats. Mais Disney+ disposerait d’une puissance financière suffisante pour envisager une telle opération et accepter, dans un premier temps, de ne pas rentabiliser immédiatement son investissement.

L’objectif serait surtout de mettre la main sur une compétition capable de devenir un véritable pilier de son offre sportive en France. Pour Disney, la Ligue 1 pourrait représenter un produit d’appel majeur. Avec ses clubs historiques, ses rivalités et ses affiches européennes, le championnat français possède encore un potentiel important pour attirer de nouveaux abonnés.

Amazon définitivement refroidi ?

La candidature de Disney+ pourrait également profiter d’un contexte particulier. Amazon, qui avait déjà diffusé la Ligue 1 par le passé, serait refroidi par la volonté de la LFP de proposer un lot unique, selon les dernières informations disponibles. Cette configuration pourrait réduire le nombre de candidats capables de répondre aux exigences financières de la Ligue.

Disney+ pourrait alors profiter de cette situation pour se positionner comme un acteur incontournable du dossier. D’autant que le groupe possède déjà une expérience solide dans la diffusion sportive à travers ESPN, dont Disney est l’actionnaire majoritaire. La plateforme a également récemment renforcé son offre avec la diffusion exclusive de l’émission The Bridge, présentée par Aurélien Tchouameni.

Disney ne découvre pas totalement le football français. Le groupe américain s’était déjà intéressé aux droits de la Ligue 1 en 2010, sans parvenir à concrétiser son projet. Plus de quinze ans après, la situation pourrait donc évoluer. Pour les supporters de l’OM, du PSG, du RC Lens, de l’OL ou du Stade Rennais, l’enjeu est important. Le futur diffuseur déterminera en grande partie les conditions d’accès aux matchs et le paysage audiovisuel du football français pour les prochaines saisons. Reste désormais à attendre le verdict de la LFP.