Le départ de Franck Haise est désormais officiel au Stade Rennais.

C’était attendu, et le Stade Rennais vient d’annoncer ce vendredi soir l’ouverture d’une procédure à l’encontre de son entraîneur principal Franck Haise et de ses deux adjoints, Johann Ramaré et Lilian Nalis. Dans l’attente de la suite, la gestion de l’équipe professionnelle sera provisoirement confiée à Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.