Le départ de Franck Haise est désormais officiel au Stade Rennais.
C’était attendu, et le Stade Rennais vient d’annoncer ce vendredi soir l’ouverture d’une procédure à l’encontre de son entraîneur principal Franck Haise et de ses deux adjoints, Johann Ramaré et Lilian Nalis. Dans l’attente de la suite, la gestion de l’équipe professionnelle sera provisoirement confiée à Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹.Le SRFC a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints Messieurs Johann Ramaré et Lilian Nalis.Jusqu’à nouvel ordre, la gestion de l’équipe professionnelle sera assurée par Messieurs Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 27, 2026
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