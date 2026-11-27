Le Stade Rennais s’apprête à vivre un nouveau grand bouleversement en interne : après le départ de Franck Haise, Arnaud Pouille devrait également faire ses valises.

Le Stade Rennais pourrait connaître une nouvelle vague de départs dans les prochaines heures. Alors que la mise à pied de Franck Haise est en cours, un autre départ important se dessine du côté de la direction bretonne : celui d’Arnaud Pouille.

L’information a été confirmée sur X par l’insider Jonathan (@jonathan35001), en réaction à une publication de Romain Molina. Le journaliste avait indiqué que Franck Haise ne serait pas le seul à quitter le Stade Rennais.

Arnaud Pouille également sur le départ ?

Président exécutif du Stade Rennais, Arnaud Pouille se retrouve lui aussi dans une position particulièrement délicate. Arrivé en Bretagne après son passage remarqué au RC Lens, le dirigeant avait notamment participé à la nomination de Franck Haise, qu’il connaît bien depuis leur expérience commune dans le Nord.

Mais la situation sportive actuelle pourrait accélérer les décisions des dirigeants rennais. Le directeur sportif Loïc Désiré serait également concerné par cette réflexion autour de l’organigramme du club.

Un grand ménage en préparation au Stade Rennais ?

La défaite face au NEC Nimègue (3-1), en Ligue Europa, semble avoir accentué les tensions au sein du club breton. Les mauvais résultats et les interrogations autour de la gestion sportive ont placé plusieurs responsables sous pression.

Reste désormais à savoir quelle sera la décision de l’actionnaire, la famille Pinault, et de Nicolas de Tavernost. En plus du départ acté de Franck Haise, celui d’Arnaud Pouille marquerait donc un véritable tournant dans la gouvernance du Stade Rennais.