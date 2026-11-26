Alors que Franck Haise est de plus en plus menacé au Stade Rennais, Pierre Sage et Christophe Pélissier figureraient parmi les pistes étudiées pour le remplacer.

Le Stade Rennais continue de sombrer. Battus ce jeudi soir sur la pelouse du NEC Nimègue (3-1), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue Europa, les Rouge et Noir ont enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Une nouvelle désillusion qui fragilise un peu plus la position de Franck Haise. Déjà sous pression ces dernières semaines, l’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice pourrait bien voir son aventure en Bretagne prendre fin prochainement.

Franck Haise plus que jamais sur la sellette !

En effet, à en croire les informations du compte X @jonathan35001, généralement bien renseigné sur l’actualité du club breton, la direction rennaise aurait déjà pris les devants en établissant des contacts avec plusieurs entraîneurs en vue d’un éventuel départ de Franck Haise. « Aucune idée mais il y a des entraîneurs contactés… autant dire que ça peut sauter », a lâché le suiveur du SRFC en réponse à un internaute qui l’interrogeait sur un possible limogeage du technicien français après la défaite à Nimègue.

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Pierre Sage fait partie des entraîneurs ciblés par les dirigeants rennais pour prendre la relève de Franck Haise. Mais l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais ne serait pas le seul nom étudié en interne.

Christophe Pélissier également ciblé !

Un nouveau nom a effectivement émergé ce jeudi soir dans la foulée du revers européen des Rouge et Noir : celui de Christophe Pélissier. Alors qu’un internaute réclamait l’arrivée de Pierre Sage sur le banc du Stade Rennais, @jonathan35001 a glissé le nom de l’ancien entraîneur du FC Lorient et de l’AJ Auxerre. « Ou Christophe Pélissier », a-t-il simplement répondu, laissant entendre que le technicien français ferait lui aussi partie des pistes explorées par l’état-major breton.

Si aucune décision concernant l’avenir de Franck Haise n’a encore été officialisée, les grandes manœuvres semblent donc avoir débuté en coulisses au Stade Rennais. Et la nouvelle contre-performance des Rouge et Noir aux Pays-Bas pourrait bien accélérer les événements.