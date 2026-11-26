Le Stade Rennais s’est incliné face au NEC Nimègue (3-1) tandis que l’OL a été accroché par Lillestrøm (0-0) ce jeudi soir en Ligue Europa.

Après l’Olympique de Marseille, vainqueur un peu plus tôt dans la soirée face au Levski Sofia (1-0), le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais étaient également sur le pont ce jeudi soir à l’occasion de la cinquième journée de Ligue Europa. Mais contrairement aux Phocéens, les deux autres représentants français n’ont pas connu le succès, les Bretons s’inclinant face au NEC Nimègue (3-1) et les Gones étant accrochés par Lillestrøm (0-0).

Rennes chute à Nimègue, Lyon accroché à domicile

Sur la pelouse de la formation néerlandaise, les Rennais avaient pourtant rapidement réagi par l’intermédiaire d’Adrien Thomasson (36e) après l’ouverture du score de Bryan Linssen (29e). Mais les hommes de Franck Haise ont craqué dans les dix dernières minutes de la rencontre, encaissant deux buts coup sur coup, inscrits par Tjarron Chery sur pénalty (81e) et Clement Bischoff (89e). Les Rouge et Noir ont ainsi concédé leur première défaite européenne de la saison.

De leur côté, les Gones n’ont pas trouvé la faille face aux Norvégiens pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais en Coupe d’Europe. Avec ce deuxième match nul consécutif, l’OL enchaîne une troisième rencontre sans victoire dans la compétition.

L’OL, le Stade Rennais et l’OM toujours dans le Top 24

Au classement, Lyon reste le club français le mieux placé avec une 14e position, devant le Stade Rennais (22e) et l’OM (24e). À trois journées de la fin de la phase de ligue, les trois représentants tricolores figurent donc toujours dans le Top 24, synonyme de qualification pour la suite de la compétition. Mais les Bretons et les Phocéens n’ont désormais que très peu de marge de manœuvre.