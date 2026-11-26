Bruno Genesio s’est exprimé après le succès de l’OM en Ligue Europa face au Levski Sofia (1-0).

Grâce à un but d’Amine Gouiri sur pénalty, l’Olympique de Marseille s’est imposé ce jeudi soir face au Levski Sofia (1-0), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Avec cette deuxième victoire consécutive en C3, les Marseillais se relancent pleinement dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Un succès qui permet également aux Olympiens de rebondir après leur défaite en championnat face au Mans (2-3), dimanche dernier.

Les quatre satisfactions de Bruno Genesio après la victoire de l’OM

Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Bruno Genesio n’a pas caché sa satisfaction. « On est satisfait à plusieurs titres. La première parce qu’on a gagné le match. C’est le plus important au plus haut niveau. Deuxièmement, on n’a pas encaissé de but, pour la deuxième fois consécutive dans cette compétition. C’est une deuxième satisfaction. Et puis la troisième, c’est qu’on a su réagir après notre coup d’arrêt de dimanche. Ça montre qu’on a du caractère. »

Le technicien marseillais a également souligné l’importance de ce succès sur le plan comptable : « On peut même rajouter une quatrième en disant qu’on se relance complètement pour une qualification dans les 24 premières places. »

Genesio n’a pas apprécié la panenka manquée par Gouiri

Mais tout n’a pas plu à Bruno Genesio lors de cette soirée européenne. Interrogé sur la panenka manquée par Amine Gouiri, le coach de l’OM a reconnu ne pas avoir compris le choix de son attaquant. S’il n’a pas souhaité accabler l’international algérien pour son échec, l’ancien entraîneur du Stade Rennais lui a tout de même adressé un petit recadrage.

« Pourquoi il a tenté ça ? Il faudra lui poser la question. Rater un penalty, ça arrive à tout le monde. On ne va pas blâmer un joueur qui rate un penalty », a d’abord tempéré Bruno Genesio, avant de se montrer plus ferme sur la prise de risque de son joueur : « Si j’avais été à sa place, je n’aurais pas tenté ça. Pas à ce moment-là, pas dans cette période-là. »