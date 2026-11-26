Le FC Lorient pourrait être privé de quatre joueurs pour son déplacement sur la pelouse du PSG.

Accroché par l’AS Roma (2-2) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi (20h45) avec la réception du FC Lorient, pour le compte de la 12e journée de championnat. Et les bonnes nouvelles s’accumulent pour Luis Enrique à deux jours de cette rencontre. Alors que le technicien espagnol devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif quasiment au complet, avec seulement Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni à l’infirmerie, son homologue lorientais devrait avoir davantage de difficultés à composer son onze de départ.

Plusieurs absences à déplorer du côté de Lorient

Le club breton devrait, en effet, se présenter au Parc des Princes sans plusieurs de ses joueurs. Panos Katseris, Bandiougou Fadiga et Mohamed Bamba sont annoncés forfaits pour cette rencontre. À ces trois absences pourrait s’ajouter celle d’Isaak Touré. Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, l’ancien défenseur de l’OM a repris l’entraînement collectif cette semaine, mais pourrait être encore trop juste pour faire son retour à la compétition face aux champions de France en titre.

Ces pépins physiques dans les rangs lorientais pourraient donc faire les affaires du PSG, qui aborde cette rencontre dans des conditions bien plus favorables sur le plan médical. Luis Enrique disposera notamment d’une marge de manœuvre appréciable pour faire tourner son effectif malgré l’enchaînement des matchs. Face à des Merlus diminués, les Rouge et Bleu tenteront de décrocher une neuvième victoire consécutive en Ligue 1 afin de conforter leur fauteuil de leader avant leur déplacement à Toulouse, le week-end suivant.