Alors que Franck Haise se retrouve de plus en plus sous pression au Stade Rennais, les supporters bretons se sont prononcés sur son avenir.

Seulement neuvième de Ligue 1 après 11 journées, le Stade Rennais peine à répondre aux attentes placées en lui en début de saison. Malgré les ambitions affichées par le club breton, les résultats tardent à suivre et la pression s’accentue autour de Franck Haise. Si l’avenir du technicien français suscite de plus en plus d’interrogations, Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du SRFC, a toutefois écarté l’éventualité d’un changement immédiat d’entraîneur.

Une majorité des supporters rennais réclame le départ de Franck Haise

Mais la patience commence sérieusement à s’épuiser du côté des supporters du Stade Rennais. Alors que la direction bretonne maintient pour l’heure sa confiance à son entraîneur, une partie des fans des Rouge et Noir souhaiterait voir un nouvel homme prendre les commandes de l’équipe. En témoigne un sondage réalisé par nos soins sur X.

À la question « Le Stade Rennais doit-il se séparer de Franck Haise ? », 52,9 % des votants ont répondu « oui », contre 47,1 % de « non ». Si le résultat de cette consultation reste particulièrement serré, il traduit une véritable fracture parmi les supporters rennais concernant l’avenir du technicien de 55 ans. Toujours soutenu par une partie du public breton, l’ancien coach du RC Lens ne fait désormais plus l’unanimité et devra rapidement redresser la barre pour inverser la tendance.