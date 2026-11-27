Battu sur la pelouse de Nimègue (3-1) ce jeudi soir en Ligue Europa, le Stade Rennais s’enfonce dans la crise. Daniel Riolo réclame des décisions radicales à la tête du club breton et ne compte pas épargner Franck Haise.

La situation commence sérieusement à se tendre au Stade Rennais. Sur le podium de Ligue 1 il y a encore deux mois, le club breton pointe désormais à la neuvième place du championnat. Accrochés par le FC Lorient le week-end dernier, les Rouge et Noir ont une nouvelle fois déçu sur la scène européenne ce jeudi soir. Une défaite qui fragilise encore un peu plus Franck Haise.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule contre la gestion du club breton. Et pour le journaliste, un changement d’entraîneur serait loin d’être suffisant pour sortir Rennes de cette mauvaise passe.

Riolo veut faire tomber Haise, Pouille et Désiré

« L’erreur serait de sortir juste Franck Haise. Si tu ne sors que lui, tu ne règles aucun problème », a notamment lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Outre l’ancien entraîneur du RC Lens, le chroniqueur réclame également les départs d’Arnaud Pouille, président du Stade Rennais, et de Loïc Désiré, directeur sportif du club. Le journaliste pointe notamment du doigt la politique de recrutement et les salaires accordés à certains joueurs.

Brice Samba également dans le viseur

Daniel Riolo n’a pas non plus épargné les joueurs rennais, estimant que certains d’entre eux devaient également quitter le navire. Brice Samba, pourtant considéré comme l’un des cadres de l’effectif breton, a notamment été ciblé par le journaliste.

Daniel Riolo attend désormais une réaction forte de Nicolas de Tavernost. Reste à savoir si la direction rennaise décidera de maintenir sa confiance en Franck Haise ou de procéder à un profond remaniement. Les prochains jours pourraient être déterminants pour l’avenir du technicien français.