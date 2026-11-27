Alors que l’OM s’intéresse de près à Yassir Zabiri, une majorité de supporters marseillais se montre favorable à l’arrivée de l’attaquant marocain.

Comme nous vous l’avons révélé ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Yassir Zabiri et a récemment repris contact pour étudier la faisabilité d’un transfert. Prêté cette saison au Racing Santander par le Stade Rennais, l’attaquant marocain réalise un début d’exercice tonitruant de l’autre côté des Pyrénées. Avec déjà 11 buts inscrits en 13 matchs de Liga, le jeune buteur affole les compteurs et suscite de nombreuses convoitises, notamment celle du FC Barcelone.

Les supporters de l’OM valident la piste Yassir Zabiri

L’intérêt du club phocéen pour le Marocain semble séduire une majorité de supporters marseillais, à en croire les résultats de notre sondage réalisé sur le compte X de But! OM. À la question « Yassir Zabiri, vous prenez à l’OM ? », 66,7 % des votants ont répondu favorablement, contre 33,3 % d’avis contraires. Une tendance assez nette en faveur d’une éventuelle arrivée de l’ancien Rémois sur la Canebière.

Avec deux votants sur trois favorables à son recrutement, Yassir Zabiri bénéficie donc d’un bel accueil auprès des fans olympiens. Ses statistiques impressionnantes en Espagne et sa connaissance du championnat français constituent autant d’arguments susceptibles de séduire le public marseillais. Si cette piste ne fait pas encore l’unanimité, la direction de l’OM sait désormais qu’elle pourrait compter sur le soutien d’une majorité de ces supporters en cas de concrétisation du dossier. Reste à savoir si Marseille parviendra à devancer la concurrence, notamment celle du Barça, pour s’attacher les services de l’attaquant marocain.