Sérieux, l’OM a dominé le Levski Sofia (1-0) lors de la 5e journée de Ligue Europa au Vélodrome. La course à la qualification est totalement relancée.

L’OM a confirmé et rassuré. Prestigieux tombeur du Bayer à Leverkusen (1-0) pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio ont remis le couvert ce soir lors de la réception du Levski Sofia.

Des affrontements entre supporters en tribunes

Avec six points désormais au compteur, avant la prochaine réception du Celta Vigo dans ce même Vélodrome dans deux semaines (18h45), l’OM peut encore plus croire à une qualification pour l’après phase de groupes.

Après quelques échauffourées en tribunes, et devant quelques CRS en renfort, les Marseillais ont mis du temps à imprimer du rythme. Mais ils ont été rapidement récompensés.

Gouiri, décisif mais trop gourmand

Après une première frappe de Paixao, Gomes provoquait un penalty suite à un joli une-deux avec Abdelli. Gouiri ne tremblait pas (1-0, 29e). Höjbjerg s’est même essayé à frapper de loin (45e), après un CSC bulgare évité de peu (43e).

Solides sans être géniaux, les joueurs de l’OM ont ensuite géré les affaires courantes, Gouiri se permettant même un peu de gourmandise sur une Panenka, manquée sur penalty (50e). Après leur déconvenue contre Le Mans, ils se sont finalement rassurés avant un périlleux déplacement dans trois jours à Auxerre en L1 (15h).

Bastien Aubert, au Vélodrome