Après la nouvelle défaite du Stade Rennais à Nimègue, Daniel Riolo a violemment chargé Brice Samba sur RMC, mettant une nouvelle fois en lumière le climat de tensions qui règne au sein du club breton.

Le climat devient de plus en plus électrique au Stade Rennais. Alors que les Rouge et Noir traversent une période sportive particulièrement compliquée, Brice Samba est désormais dans le viseur de Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste n’a pas mâché ses mots à l’encontre du gardien international français, dont il critique ouvertement les performances et le comportement depuis son arrivée en Bretagne.

« Il se fout de la gueule du Stade Rennais depuis maintenant quasiment deux ans. Je passe sur l’histoire où il a picolé avec Arnaud Pouille et qu’il était incapable de se présenter à l’entraînement derrière, et derrière il fait des matchs calamiteux », a notamment lancé Riolo. Des accusations particulièrement lourdes, que le consultant accompagne d’un jugement sans appel sur le rendement du portier : « Il est nul depuis qu’il est à Rennes, il se la raconte et il a un boulard démesuré. »

Brice Samba au cœur des tensions rennaises

Daniel Riolo ne s’est pas arrêté aux performances sportives. Il a également dénoncé l’influence supposée du gardien et de son entourage dans la communication autour du Stade Rennais.

« Lui et son agent qui se permettent de téléphoner à tout le monde pour dire ce qu’il faut qu’on dise, et ce qu’on n’a pas le droit de dire parce qu’il se prend pour le grand dictateur », a-t-il poursuivi.

Une sortie particulièrement virulente qui intervient dans un contexte déjà très tendu à Rennes. Le club breton peine à retrouver de la régularité et les critiques se multiplient autour de sa gestion sportive et de son vestiaire.

Riolo réclame un grand ménage au Stade Rennais

Cette charge contre Brice Samba s’inscrit dans une offensive plus large de Daniel Riolo contre l’organisation rennaise. Après la défaite face au NEC Nimègue (3-1), le 26 novembre, l’éditorialiste a réclamé un véritable changement de cap.

« Il n’y avait qu’une solution, c’était le grand ménage du sol au plafond », a-t-il martelé sur RMC, ciblant notamment Franck Haise et Arnaud Pouille.

Pour Riolo, le problème du Stade Rennais dépasse donc largement les résultats de son entraîneur. Il estime que plusieurs responsables et certains joueurs doivent également être remis en question.

Brice Samba, arrivé en janvier 2025, se retrouve ainsi au centre de cette nouvelle tempête médiatique. Et alors que les supporters attendent une réaction sur le terrain, les déclarations de Daniel Riolo risquent encore d’alimenter les discussions autour du vestiaire rouge et noir.