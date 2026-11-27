Après la défaite à Nimègue, le Stade Rennais réfléchit à l’avenir de Franck Haise, tandis que Sébastien Tambouret pourrait assurer l’intérim dès dimanche à Toulouse.

La situation de Franck Haise devient de plus en plus délicate au Stade Rennais. Selon Ouest-France, la direction bretonne s’interroge bel et bien sur l’avenir de son entraîneur après la défaite européenne face à Nimègue. Un changement pourrait intervenir dans les prochains jours, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée… pour le moment.

Franck Haise sur un siège éjectable

Les Rennais ont perdu aux Pays-Bas jeudi soir en Ligue Europa, au terme d’une rencontre qui a ravivé les interrogations autour de l’équipe. Le club doit désormais préparer un déplacement à Toulouse, ce dimanche 29 novembre à 17 h 15, pour la 12e journée de Ligue 1.

Selon les informations rapportées par Ouest-France, plusieurs joueurs nourriraient des doutes sur le travail du staff. Dans ce contexte, l’avenir de Haise apparaît fragilisé, même si son départ n’est pas encore acté.

Sébastien Tambouret, une solution pour Toulouse

En cas de séparation, le nom de Sébastien Tambouret est évoqué pour prendre temporairement les commandes de l’équipe première. L’entraîneur de la réserve connaît déjà cette mission : il avait dirigé les Rouge et Noir face à Toulouse en novembre 2024, puis contre le PSG en février 2026, lors d’une victoire rennaise 3-1.