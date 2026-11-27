Après une nouvelle défaite en Ligue Europa face au NEC Nimègue (1-3), Franck Haise est sur le point de quitter le Stade Rennais, quelques mois seulement après son arrivée en Bretagne.

Le Stade Rennais s’apprête à tourner la page Franck Haise. Battu jeudi soir sur la pelouse du NEC Nimègue (1-3), en Ligue Europa, le club breton aurait décidé de mettre fin aux fonctions de son entraîneur, selon les informations de L’Équipe, également confirmées par Foot Mercato ou encore Ouest-France.

Arrivé en février dernier pour relancer le projet rennais, l’ancien technicien du RC Lens et de l’OGC Nice n’aura finalement pas réussi à installer durablement son équipe dans une dynamique positive. Cette nouvelle défaite européenne, la première de la saison dans la compétition, aurait été celle de trop pour la direction du club.

Sébastien Tambouret attendu pour assurer l’intérim

Sauf retournement de situation, Franck Haise ne devrait pas diriger le Stade Rennais lors du déplacement à Toulouse, dimanche à 17h15, en Ligue 1. Pour assurer la transition, Sébastien Tambouret serait pressenti pour reprendre les commandes de l’équipe.

L’intéressé connaît déjà ce rôle. Il avait notamment assuré un intérim convaincant la saison passée après le départ de Habib Beye, avec une victoire marquante face au Paris Saint-Germain (3-1).

Rennes dans une période compliquée

Sportivement, les résultats ne plaident plus en faveur de Franck Haise. Après onze journées de championnat, Rennes occupe la neuvième place de Ligue 1 et reste sur quatre rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues.

En Ligue Europa, la situation est également préoccupante. Le club breton pointe au 22e rang, à proximité de la zone d’élimination pour la qualification aux play-offs.

Pour Franck Haise, ce départ annoncé constitue un nouvel échec, après son aventure niçoise achevée onze mois plus tôt. Le technicien de 55 ans voit ainsi son passage en Bretagne tourner court, alors qu’il était arrivé avec l’ambition de remettre Rennes sur les bons rails.