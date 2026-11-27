Mis à pied après la défaite à Nimègue, Franck Haise laisse le Stade Rennais en quête d’un nouvel entraîneur, avec plusieurs noms qui circulent.

Le Stade Rennais traverse une nouvelle zone de turbulences. En effet, Franck Haise a été mis à pied ce vendredi, au lendemain de la défaite en Ligue Europa face à Nimègue (3-1). L’entraîneur, arrivé en février 2026, paie une série de cinq matchs sans victoire. Sébastien Tambouret, qui dirige la réserve, devrait assurer l’intérim.

Pierre Sage, une piste à oublier

Il faudra tout de même que le club nomme un nouveau coach, et parmi les noms qui émergent, celui de Pierre Sage revient avec insistance. L’ancien entraîneur de Lyon et du RC Lens, récemment passé par Crystal Palace, fait partie des profils évoqués pour prendre la suite de Haise. Une piste nettement refroidie, car selon Ouest-France, son arrivée ne serait pas d’actualité.

Sur X, l’insider Jonathan évoque également Thiago Motta parmi les entraîneurs étrangers susceptibles d’intéresser le club breton.

Rudi Garcia, un nom qui revient

Autre technicien cité : Rudi Garcia. L’ancien sélectionneur de la Belgique possède une solide expérience du haut niveau, notamment en Ligue 1 et ses 402 matchs.

Si plusieurs noms circulent déjà, le club rennais va devoir accélérer dans sa quête du digne successeur de Franck Haise. La priorité sera de déterminer quel entraîneur peut relancer une équipe en difficulté, sans précipiter une décision qui engage l’avenir du club.