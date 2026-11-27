William Saliba n’a pas oublié l’OM, mais le défenseur d’Arsenal aurait quelques griefs envers le club phocéen après l’épisode Ethan Nwaneri. Son père a également évoqué un possible retour à Marseille.

L’OM garde une place particulière dans le cœur de William Saliba. Malgré son départ à Arsenal après une saison particulièrement réussie sous le maillot olympien en 2021-2022, l’international français n’aurait pas totalement tourné la page. Mais les dernières nouvelles venues de son entourage sont plutôt surprenantes.

Interrogé par le créateur de contenus Sinodax aux abords du Vélodrome, Christian Saliba, le père du défenseur, a évoqué l’éventualité d’un retour de son fils dans la cité phocéenne. Avec le sourire, il a même donné une échéance assez précise : « Quand il aura 34 ans ! » Une manière humoristique de rappeler que le joueur d’Arsenal ne devrait pas retrouver Marseille dans l’immédiat. Son père assure néanmoins que William parle régulièrement de l’OM et qu’il aimerait y revenir.

Saliba n’a pas digéré le dossier Nwaneri

Mais derrière cet attachement à Marseille, une certaine déception subsiste. Toujours dans cette séquence diffusée sur TikTok, Christian Saliba a révélé que son fils était « un peu en colère contre l’OM » en raison de la gestion d’Ethan Nwaneri.

Le jeune Anglais avait rejoint Marseille avec le soutien de William Saliba, qui lui aurait conseillé de tenter l’aventure olympienne. Seulement, son passage sur la Canebière ne s’est pas déroulé comme espéré. Peu utilisé, Nwaneri n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif marseillais, malgré deux buts inscrits. Une situation qui aurait particulièrement contrarié le défenseur des Gunners. Selon son père, Saliba n’aurait pas apprécié que son coéquipier soit aussi peu sollicité après avoir été encouragé à rejoindre l’OM.

À 25 ans, le défenseur français a encore de belles années devant lui à Arsenal. Les supporters marseillais devront donc probablement patienter avant de revoir leur ancien protégé au Vélodrome.