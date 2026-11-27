Intéressé par le profil de Pierre Lees-Melou, l’Olympique de Marseille pourrait rapidement devoir faire une croix sur cette piste. Le Paris FC a décidé de passer à l’action pour conserver son milieu de terrain.

Toujours à l’affût des bonnes affaires sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille avait identifié une opportunité intéressante en Ligue 1. À 33 ans, Pierre Lees-Melou continue de démontrer toutes ses qualités sous les couleurs du Paris FC, actuel dauphin du PSG en championnat.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club francilien, l’ancien milieu de terrain du Stade Brestois présente un profil séduisant pour la direction marseillaise. Son expérience du championnat de France, ses qualités techniques et la possibilité de le recruter librement avaient de quoi attirer l’attention de l’OM.

Le Paris FC accélère pour Lees-Melou

Mais les dirigeants olympiens risquent de déchanter. Alors que Pierre Lees-Melou avait publiquement manifesté son envie de poursuivre l’aventure dans la capitale, sans avoir reçu de proposition de prolongation, la situation aurait évolué ces derniers jours.

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du Paris FC ont entamé des négociations avec leur milieu de terrain. Les échanges seraient particulièrement positifs et pourraient déboucher sur la signature d’un nouveau contrat dans les prochaines semaines.

Un premier coup dur pour le mercato de l’OM ?

Épanoui au sein du projet parisien, Pierre Lees-Melou semble donc privilégier la stabilité plutôt qu’un nouveau défi dans la cité phocéenne. Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait voir une belle opportunité de recrutement lui filer entre les doigts sans même avoir pu passer concrètement à l’offensive.

Sauf retournement de situation, la direction olympienne pourrait bien être contrainte d’explorer d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.