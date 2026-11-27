Alors que le Stade Rennais traverse une période particulièrement délicate avec le départ de Franck Haise, le club breton devra également composer avec une absence importante pour son déplacement à Toulouse.

Le Stade Rennais n’avait pas vraiment besoin de ça. En pleine crise sportive, avec une seule victoire lors de ses huit dernières rencontres toutes compétitions confondues, le club breton voit les mauvaises nouvelles s’accumuler avant son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC.

Après le départ officiel de Franck Haise, Rennes devra également se passer de Charlie Cresswell pour cette rencontre. Prêté par Toulouse au club breton jusqu’à la fin de la saison, le défenseur anglais ne pourra pas affronter son ancienne équipe en raison d’une clause inscrite dans son contrat.

Une décision anticipée par la direction toulousaine au moment des négociations estivales. Après deux saisons passées au TFC, le joueur de 24 ans avait rejoint Rennes dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire. Les dirigeants violets avaient toutefois pris leurs précautions en ajoutant une clause l’empêchant de jouer contre son club d’origine.

Charlie Cresswell privé de retrouvailles avec Toulouse

Interrogé sur cette absence en conférence de presse, Jens Berthel Askou a confirmé que cette décision relevait uniquement d’un accord contractuel entre les deux formations. « Ce n’est pas une décision qui m’appartient, c’est une décision contractuelle », a expliqué l’entraîneur toulousain. Il a également rappelé que ce type de disposition était une pratique courante dans les opérations de prêt.

Pour Rennes, cette indisponibilité représente un nouveau problème à gérer dans un contexte déjà très compliqué. Alors que le club devra rapidement rebondir après le départ de Franck Haise, il devra se rendre au Stadium sans l’un de ses tauliers.

Une absence qui tombe au mauvais moment pour les Rouge et Noir, toujours à la recherche d’un second souffle.