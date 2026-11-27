Le groupe du RC Lens pour affronter Angers SCO.
Ce samedi à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse d’Angers SCO. Le groupe convoqué par Didier Digard vient tout juste d’être dévoilé, et le coach lensois a cette fois décidé d’écarter Antonio et Hazard, tout comme Sagnan et Čelik. Maik Nawrocki, Ruben Aguilar et Odsonne Édouard sont blessés.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Baidoo, Chávez, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Thauvin, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #SCORCL 📋Le coach Didier Digard a convoqué un groupe de 𝟐𝟏 joueurs pour le déplacement sur la pelouse d’@AngersSCO, ce samedi (17h15), en @Ligue1.#FiersDEtreLensois https://t.co/14qcrik9Ri— Racing Club de Lens (@RCLens) November 27, 2026
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