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Le groupe du RC Lens pour affronter Angers SCO.

Ce samedi à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse d’Angers SCO. Le groupe convoqué par Didier Digard vient tout juste d’être dévoilé, et le coach lensois a cette fois décidé d’écarter Antonio et Hazard, tout comme Sagnan et Čelik. Maik Nawrocki, Ruben Aguilar et Odsonne Édouard sont blessés.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Baidoo, Chávez, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Thauvin, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub.