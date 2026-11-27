À la veille du déplacement du RC Lens à Angers, Robin Risser a affiché sa confiance malgré les critiques, avec une déclaration qui risque de faire grincer quelques dents chez les supporters lensois.

La semaine est mouvementée pour le RC Lens. Après Toulouse et Leipzig, les Sang et Or s’apprêtent à retrouver la Ligue 1 avec un déplacement à Angers, ce samedi, pour le compte de la 12e journée. Un rendez-vous important pour Robin Risser, qui espère enfin connaître son premier clean-sheet de la saison en championnat.

Mais avant cette rencontre, le gardien lensois a fait une sortie pour le moins surprenante au moment d’évoquer ses performances récentes. Régulièrement pointé du doigt après plusieurs buts encaissés et des erreurs individuelles, le portier de 21 ans n’a pas caché son agacement face à certaines critiques.

« Je me sens plus fort que la saison dernière »

« Critiqué, pas toujours à juste titre, à mon goût », a-t-il notamment répondu dans des propos rapportés à Lensois.com. Avant d’aller encore plus loin : « Je n’ai pas tout bien fait depuis le début de la saison. Mais ça peut vous paraître drôle, mais je me sens plus fort que la saison dernière. Où je me sens plus fort, je ne saurais pas vous dire. C’est une question de feeling. C’est moi et mes sensations dans le but quand je suis sur le terrain. »

Une déclaration qui peut surprendre au regard de ses dernières prestations. Si Robin Risser assume ses responsabilités et assure être « sur le bon chemin », son sentiment de progression ne fait pas forcément l’unanimité.

Une sortie qui a de quoi surprendre

Le journaliste Laurent Mazure a d’ailleurs réagi à cette sortie. S’il apprécie énormément le profil du gardien lensois, qu’il imagine capable de devenir un très grand portier, il se montre beaucoup plus réservé sur cette affirmation : « Dire « je me sens plus fort que la saison dernière » là, maintenant, non. » Une impression sans qui sera sans doute partagée par énormément de supporters, tant cette déclaration a pu étonner.

À Angers, Risser aura justement une belle occasion de répondre sur le terrain. Au-delà des déclarations et des critiques, le gardien du RC Lens sait ce qu’il lui reste à faire : retrouver de la sérénité et aider son équipe à retrouver une solidité défensive. Un premier clean-sheet en championnat serait assurément la meilleure des réponses.