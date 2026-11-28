Voici l’analyse complète du 8e tour de Coupe de France entre le FC Nantes et le FC Nueillaubiers, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après s’être largement imposé face au Stade Castelbourgeois (1-9) pour son entrée en lice en Coupe de France, le FC Nantes affronte ce dimanche (16h) son voisin, le FC Nueillaubiers, à l’occasion du 8e tour. Sur une série de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Canaris semblent avoir enfin lancé leur saison avant d’affronter une nouvelle équipe de Régional 1 en Coupe de France.

Coupe de France – FC Nantes vs Nueillaubiers

Dimanche 29 novembre 2026 · 16h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : poursuivre sur sa lancée et engranger de la confiance

Après un premier tiers de saison particulièrement délicat en Ligue 2, le FC Nantes semble enfin entrevoir le bout du tunnel. Les hommes de Grégory Poirier viennent d’enchaîner trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, une dynamique encourageante après plusieurs semaines de doute.

Avant la trêve internationale, les Canaris avaient renoué avec le succès en championnat en s’imposant sur la pelouse du Pau FC (0-2), grâce à des réalisations de Killian Corredor Corredor et Louis Leroux.

Les Nantais avaient ensuite confirmé ce regain de forme en surclassant le Stade Castelbourgeois (1-9) lors de leur entrée en lice en Coupe de France. Particulièrement efficace offensivement, le club des bords de l’Erdre avait parfaitement négocié cette confrontation face à une formation de Régional 1.

De retour aux affaires en championnat lundi dernier, le FC Nantes a décroché un troisième succès consécutif en venant à bout de Grenoble (1-0). Réduits à dix après l’expulsion de Lucas Perrin, unique buteur de la rencontre, les Jaune et Vert ont notamment pu compter sur Patrik Carlgren, auteur d’un arrêt décisif sur penalty dans le temps additionnel.

Si le contenu proposé face aux Grenoblois n’a pas toujours été convaincant, cette victoire témoigne d’une capacité retrouvée à faire preuve de solidarité et à préserver un avantage au score. Des qualités qui avaient parfois fait défaut aux Nantais depuis le début de la saison.

La réception du FC Nueillaubiers représente désormais une belle occasion de prolonger cette dynamique positive et de travailler les automatismes offensifs avant de retrouver les échéances de Ligue 2.

Grégory Poirier pourrait également profiter de cette rencontre pour redistribuer les cartes au sein de son effectif, en accordant du temps de jeu à certains habituels remplaçants et à de jeunes éléments.

Initialement prévue à l’extérieur, cette rencontre a finalement été inversée à la demande du club amateur pour des raisons logistiques. Les Canaris bénéficieront donc du soutien de leur public. Plus de 10 000 places avaient déjà été réservées mardi dernier. fcnantes.com+1

FC Nueillaubiers : un défi immense pour le club des Deux-Sèvres

Pensionnaire de Régional 1, le FC Nueillaubiers s’apprête à disputer une rencontre particulière dans son histoire en affrontant un club professionnel dans une enceinte habituée au plus haut niveau du football français.

Le club des Deux-Sèvres connaît pourtant un début de saison difficile en championnat. Après avoir terminé cinquième de sa poule en 2024-2025 puis septième la saison dernière, le FC Nueillaubiers peine à retrouver son meilleur niveau.

À l’issue de ses sept premières rencontres de championnat, la formation deux-sévrienne ne comptabilisait qu’une victoire et un match nul pour cinq défaites, occupant alors l’avant-dernière place de la poule A de Régional 1.

En revanche, la Coupe de France constitue une véritable bouffée d’oxygène pour le club amateur. Entré en lice au troisième tour, Nueillaubiers a franchi quatre obstacles pour se hisser jusqu’au huitième tour de la compétition.

Les Deux-Sévriens ont notamment dû passer par deux séances de tirs au but pour poursuivre leur aventure. Au tour précédent, ils ont pris le dessus sur le FC Saint-André-Saint-Macaire, pensionnaire de Régional 2, en s’imposant sur le score de 2-0. Tribune Nantaise

Face au FC Nantes, la difficulté sera toutefois d’un tout autre ordre. Quatre divisions séparent les deux formations et l’écart de niveau technique, physique et athlétique pourrait rapidement se faire ressentir.

Pour espérer rivaliser avec les Canaris, le FC Nueillaubiers devrait privilégier une approche prudente, en densifiant son bloc défensif et en essayant de fermer les espaces dans l’axe du terrain. Les coups de pied arrêtés et les situations de contre-attaque pourraient constituer ses meilleures opportunités offensives.

L’objectif du club amateur sera probablement de résister le plus longtemps possible afin d’entretenir l’espoir d’un exploit. Une ouverture du score rapide des Nantais pourrait, en revanche, considérablement compliquer sa tâche.

Sans véritable pression liée au résultat, les joueurs de Nueillaubiers auront surtout à cœur de profiter de cette affiche de prestige et de donner la meilleure image possible de leur club.

Les confrontations entre les deux équipes

Aucune confrontation récente entre le FC Nantes et le FC Nueillaubiers n’a été recensée. Cette affiche oppose deux formations habituées à évoluer dans des sphères bien différentes du football français.

Le dernier match des Canaris face à une équipe de Régional 1 remonte toutefois au tour précédent de Coupe de France, avec cette large victoire contre le Stade Castelbourgeois (1-9). Un résultat qui donne une indication sur l’écart de niveau potentiel entre les deux équipes.

Le joueur à suivre

Antoine Joujou (FC Nantes) : Auteur d’un doublé et de deux passes décisives face au Stade Castelbourgeois lors du tour précédent, l’ancien Havrais avait pleinement profité de cette rencontre pour se mettre en évidence. Sa vitesse, ses qualités de percussion et sa capacité à éliminer dans les petits espaces pourraient de nouveau faire des ravages face à une défense amateur. Cette rencontre représente une belle opportunité pour l’ailier nantais de marquer des points auprès de Grégory Poirier.

Notre pronostic pour FC Nantes – Nueillaubiers

Difficile d’imaginer un autre scénario qu’une qualification du FC Nantes pour les 32es de finale de la Coupe de France. Au-delà de l’écart de quatre divisions entre les deux formations, les Canaris abordent cette rencontre avec une confiance retrouvée et auront l’avantage d’évoluer devant leur public.

Si le FC Nueillaubiers pourrait parvenir à contenir les assauts nantais durant les premières minutes, la répétition des efforts et la différence de condition physique entre les deux équipes devraient progressivement peser sur les débats.

Nous ne nous attendons pas forcément à un festival offensif aussi important que lors du tour précédent, mais les hommes de Grégory Poirier disposent de suffisamment d’arguments pour décrocher une qualification confortable. Les Nantais devraient également avoir à cœur de préserver leur cage inviolée face à une formation qui risque de bénéficier de peu de situations offensives.

Les cotes de FC Nantes – Nueillaubiers

Les cotes de cette rencontre ne sont pas encore disponibles chez les bookmakers au moment de la rédaction de cet article.

Notre pronostic : victoire du FC Nantes

En pleine montée en puissance depuis quelques semaines, le FC Nantes devrait faire respecter la hiérarchie face à une formation de Régional 1 en difficulté dans son championnat. Malgré un probable turnover, la qualité de l’effectif nantais et l’avantage du terrain devraient permettre aux Canaris de se mettre rapidement à l’abri et de gérer sereinement leur qualification pour les 32es de finale.

Notre score : FC Nantes 4-0 Nueillaubiers