Voici l’analyse complète du match de la 14e journée de Liga entre la Corogne et le Barça, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone se déplace ce dimanche (16h15) sur la pelouse du Deportivo La Corogne, à l’occasion de la 14e journée de Liga. Toujours en tête du championnat devant le Real Madrid, le Barça tentera de consolider sa place de leader face au Dépor, 12e au classement.

Liga – Deportivo La Corogne vs FC Barcelone

Dimanche 29 novembre 2026 · 16h15 · Estadio Municipal de Riazor

Deportivo La Corogne : un promu qui tient son rang

De retour dans l’élite du football espagnol après avoir terminé à la deuxième place de deuxième division la saison dernière, le Deportivo La Corogne réalise un début de saison honorable. Les hommes d’Antonio Hidalgo occupent la 12e place de Liga avec 15 points au compteur et affichent un bilan de trois victoires, six matchs nuls et quatre défaites après 13 journées.

Si les Galiciens éprouvent certaines difficultés à enchaîner les bonnes performances, ils ont néanmoins démontré leur capacité à rivaliser avec plusieurs équipes du championnat. Avec six matchs nuls depuis le début de la saison, le Deportivo se révèle être une formation difficile à battre, même s’il peine parfois à faire basculer les rencontres en sa faveur.

Le club galicien reste toutefois sur une défaite sur la pelouse d’Alavés (3-1) le week-end dernier. Un coup d’arrêt après avoir récolté quatre points lors des deux journées précédentes, notamment grâce à une victoire devant son public face à Osasuna (2-1).

La réception du FC Barcelone représente un défi d’une tout autre envergure pour les joueurs d’Antonio Hidalgo. Mais le Deportivo pourra s’appuyer sur le soutien de son public, devant lequel il a récolté neuf de ses quinze points cette saison.

Pour espérer inquiéter le leader du championnat, les Galiciens devront avant tout réussir à contenir les nombreuses armes offensives barcelonaises. La gestion de la profondeur sera notamment essentielle face à des Blaugrana capables d’accélérer brutalement le jeu grâce à la vitesse de leurs attaquants.

Le Deportivo pourrait également chercher à exploiter les espaces laissés par la ligne défensive avancée du Barça. Les transitions rapides et les appels dans le dos des défenseurs centraux catalans constitueront probablement ses meilleures opportunités de se montrer dangereux.

L’autre avantage du club galicien réside dans sa fraîcheur physique. Contrairement aux Barcelonais, mobilisés en Ligue des Champions cette semaine, les hommes d’Antonio Hidalgo ont disposé de plusieurs jours pour préparer cette rencontre.

FC Barcelone : maintenir le Real Madrid à distance

Le FC Barcelone continue d’imposer un rythme effréné en tête du championnat espagnol. Avec 36 points récoltés sur 39 possibles, les hommes de Hansi Flick réalisent un excellent début de saison et possèdent trois longueurs d’avance sur le Real Madrid et cinq sur l’Atlético de Madrid.

Battus lors du Clasico, les Blaugrana ont rapidement remis la machine en route et restent désormais sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Le week-end dernier, le club catalan est venu à bout de Villarreal (3-2) au terme d’une rencontre animée. Les partenaires de Lamine Yamal ont ensuite confirmé leur bonne dynamique sur la scène européenne en s’imposant largement face à Sabah (4-1), en Ligue des Champions.

La grande force du FC Barcelone demeure incontestablement son secteur offensif. Avec 51 réalisations en seulement 13 journées de Liga, soit près de quatre buts inscrits par match en moyenne, le Barça possède de loin l’attaque la plus prolifique du championnat. Sports Mole

Cette efficacité offensive permet régulièrement aux Catalans de compenser certaines approximations défensives. Le système de jeu prôné par Hansi Flick, qui repose notamment sur un pressing haut et une défense avancée, offre parfois des possibilités de contre-attaque aux équipes adverses.

Face au Deportivo La Corogne, les Barcelonais devraient une nouvelle fois prendre rapidement le contrôle du ballon. La complémentarité entre les milieux de terrain et les joueurs offensifs sera importante pour accélérer les transmissions et empêcher les Galiciens de maintenir leur organisation défensive.

Hansi Flick devra également tenir compte des prochaines échéances de son équipe. Après ce déplacement en Galice, le Barça recevra notamment l’Atlético de Madrid et le Celta Vigo avant de retrouver Manchester City en Ligue des Champions. Plusieurs changements pourraient donc intervenir dans le onze de départ catalan.

Dans une course au titre où le Real Madrid ne cesse d’enchaîner les victoires, le FC Barcelone ne peut toutefois pas se permettre de relâcher ses efforts. Un nouveau succès à Riazor lui permettrait de conserver son avance sur son éternel rival avant d’aborder des rencontres plus délicates.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Barcelone possède un net ascendant historique sur le Deportivo La Corogne. Les Blaugrana ont remporté quatre des cinq dernières confrontations entre les deux formations, avec notamment un retentissant succès à Riazor (0-8) lors de la saison 2015-2016.

Le Deportivo avait toutefois réussi à faire tomber le club catalan devant son public en mars 2017 (2-1). Sur l’ensemble des 105 confrontations entre les deux équipes, le Barça comptabilise 63 victoires, contre 22 pour le Deportivo et 20 matchs nuls.

Les compositions probables

La compo probable du Deportivo La Corogne : Roman – Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata – Lusmi, Soriano, Casado, Rodriguez, Hernandez – Aubameyang.

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal – Yamal ou Adeyemi, Olmo, Gordon – Raphinha.

Les joueurs à suivre

Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne) : Auteur de cinq buts en Liga cette saison, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille représente l’une des principales armes offensives du Deportivo. Muet depuis trois rencontres, l’international gabonais pourrait retrouver le chemin des filets face à une équipe barcelonaise dont le positionnement défensif offre régulièrement des espaces en profondeur. Son expérience, sa qualité d’appel et son sens du but pourraient poser des problèmes à l’arrière-garde catalane.

Pedri (FC Barcelone) : Véritable métronome du milieu de terrain barcelonais, l’international espagnol devrait jouer un rôle central dans cette rencontre. Sa faculté à orienter le jeu, à éliminer les premières lignes de pressing et à trouver ses partenaires entre les lignes sera particulièrement précieuse face à une formation galicienne qui devrait défendre avec beaucoup de densité dans l’axe. Pedri pourrait également permettre aux Blaugrana de maîtriser les débats et de limiter les possibilités de contre-attaque du Deportivo.

Notre pronostic pour La Corogne – FC Barcelone

Ce déplacement en Galice pourrait réserver quelques difficultés au FC Barcelone. Le Deportivo La Corogne a obtenu la majorité de ses points à domicile depuis le début de la saison et devrait bénéficier d’un public particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver le club catalan à Riazor.

Les hommes d’Antonio Hidalgo possèdent également des arguments pour exploiter les faiblesses défensives des Blaugrana. La présence d’un attaquant expérimenté comme Pierre-Emerick Aubameyang pourrait notamment poser des problèmes à la défense barcelonaise, surtout si les Galiciens parviennent à se projeter rapidement après avoir récupéré le ballon.

Il paraît toutefois difficile d’imaginer le Deportivo contenir la puissance offensive du Barça durant l’intégralité de la rencontre. Avec 51 buts inscrits en championnat et douze victoires en treize journées, les Catalans affichent une efficacité remarquable depuis le début de la saison.

Nous nous attendons donc à une rencontre relativement ouverte, avec des Barcelonais qui devraient se procurer de nombreuses occasions, mais qui pourraient également être mis en difficulté à plusieurs reprises par les attaquants galiciens.

Les cotes de La Corogne – FC Barcelone

Pari Cote indicative Victoire du Deportivo La Corogne 8,75 Match nul 6,50 Victoire du FC Barcelone 1,18

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,18

Au regard du rendement offensif exceptionnel du FC Barcelone depuis le début de la saison, nous voyons les hommes de Hansi Flick poursuivre leur série de victoires en Galice. Si les Blaugrana disposent d’une nette supériorité technique, leur fébrilité défensive et la présence de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque adverse nous incitent à envisager au moins un but du Deportivo. Nous misons donc sur une victoire du FC Barcelone au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts.

Notre score : Deportivo La Corogne 2-4 FC Barcelone