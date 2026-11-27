Avant de recevoir Nueillaubiers dimanche en Coupe de France, Grégory Poirier a confirmé la titularisation de Sékou Doucouré et annoncé plusieurs changements dans son onze de départ.

Le FC Nantes reçoit le FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régional 1, ce dimanche à la Beaujoire pour le 8e tour de la Coupe de France. Après leur large victoire au tour précédent contre le Stade Castelbourgeois (9-1), les Canaris devront confirmer leur statut face à une nouvelle formation amateur.

Doucouré titulaire, plusieurs absences en défense

En conférence de presse ce vendredi, Grégory Poirier a confirmé que Sékou Doucouré débuterait la rencontre, comme rapporté par Tribune Nantaise. Pour rappel, le technicien nantais devra composer avec de nombreuses absences : Lucas Perrin (suspendu), Patrik Carlgren (blessé aux côtes), Saïdou Sow (blessé au genou), Tylel Tati (blessé au genou) et Thomas Robinet (reprise après une blessure aux ischio-jambiers).

« Sékou Doucouré va jouer », a annoncé l’entraîneur concernant le jeune défenseur central. Poirier a également évoqué les possibilités offertes par Enzo Mongo et les jeunes Babacar Fall et Tom Raiani, qui s’entraînent régulièrement avec le groupe professionnel.

Une équipe compétitive malgré les changements

Au milieu et en attaque, le coach nantais dispose de davantage de solutions. Il souhaite donner du temps de jeu à certains joueurs sans pénaliser ceux qui répondent présent en championnat. « Donc, on va quand même avoir pas mal de rotation. Mais on aura une équipe très compétitive », a-t-il poursuivi.

Sur une série de trois victoires consécutives, Nantes entend poursuivre sa dynamique sans sous-estimer son adversaire. « Il faut continuer, il faut garder cette dynamique », a insisté Poirier avant ce rendez-vous de Coupe de France.