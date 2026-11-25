Les frimas de l’hiver approchant, Grégory Poirier pourrait enfin avoir trouvé la bonne formule au FC Nantes.

La victoire contre Grenoble (1)0) a apporté un peu d’air au FC Nantes. Mais au-delà des trois points, un choix de Grégory Poirier a particulièrement retenu l’attention : l’utilisation de Louis Leroux derrière les attaquants.

Leroux, une belle surprise dans le rôle de numéro 10

Le joueur, davantage habitué à évoluer comme latéral ou piston gauche, a cette fois été installé dans une position beaucoup plus axiale et offensive. Un changement qui lui a permis de participer davantage à la construction du jeu et de se retrouver dans des zones où son influence pouvait faire la différence.

Et visiblement, cette expérience a porté ses fruits. Dès l’entame de la rencontre, le FC Nantes a affiché de bonnes intentions, avec un Leroux particulièrement intéressant dans l’animation offensive. Sur X, Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas tardé à souligner cette réussite : « Grosse entame du FC Nantes, Leroux en 10 y est pour beaucoup. » Un commentaire qui résume assez bien le sentiment de nombreux observateurs : le repositionnement du joueur a apporté quelque chose de différent au jeu nantais.

Les supporters du FC Nantes réclament de le voir rester à ce poste

Sur les réseaux sociaux, la prestation de Louis Leroux dans ce rôle de numéro 10 a également suscité beaucoup de réactions positives. Plusieurs supporters ont apprécié cette utilisation, alors que le joueur avait connu une période avec moins de temps de jeu ces derniers temps. Ali Pacha s’est notamment montré particulièrement enthousiaste après cette rencontre : « Leroux en 10 c’est quelque chose par contre ! Pourvu qu’il ne bouge plus de ce poste. »

Un message qui traduit l’envie de voir Grégory Poirier poursuivre cette expérience. Pour une partie des supporters, le technicien pourrait avoir trouvé une solution intéressante en repositionnant un joueur dont les qualités semblaient jusqu’ici davantage exploitées dans un couloir. Ce changement de rôle pourrait également permettre à Leroux de retrouver une place plus importante dans la rotation. En lui confiant davantage de responsabilités dans l’entrejeu offensif, Poirier semble avoir identifié une nouvelle manière de tirer profit de ses qualités.

Poirier tient-il sa nouvelle formule au FC Nantes ?

Évidemment, une seule rencontre ne suffit pas pour considérer que le FC Nantes a définitivement trouvé son numéro 10. Il faudra voir si Louis Leroux confirme dans cette position face à d’autres adversaires et si cette organisation peut s’inscrire dans la durée. Mais cette première tentative offre des perspectives intéressantes à Grégory Poirier.

Dans une période où les Canaris cherchent de la stabilité et des solutions pour améliorer leur animation offensive, une telle trouvaille pourrait compter. Le coach du FC Nantes dispose peut-être d’une nouvelle option sans avoir besoin de recruter. Reste maintenant à savoir s’il décidera de renouveler l’expérience lors des prochaines échéances.