Auteur d’un doublé remarqué pour son entrée en lice au Mondial U17, Loan Merrifield a vu sa compétition prendre une tournure moins favorable. Touché à la cheville contre Haïti, l’attaquant du FC Nantes a manqué la rencontre suivante des Bleuets.

Merrifield touché après son doublé

On vous en parlait dimanche : la prestation de Loan Merrifield avec l’équipe de France U17 avait suscité un message appuyé à destination d’Ahmed Kantari. Le jeune attaquant avait inscrit un doublé lors de la victoire contre Haïti (3-1), confirmant les promesses entrevues sous le maillot du FC Nantes.

La suite de cette première sortie est toutefois moins réjouissante. Après avoir reçu deux coups à la cheville, Merrifield a dû céder sa place à la 67e minute. Une blessure qui a forcément atténué la portée de sa belle prestation et placé la suite de son tournoi entre parenthèses.

FC Nantes. Loan Merrifield claque un doublé au Mondial U17, avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

Une absence contre l’Arabie saoudite

Le joueur de 17 ans n’a pas pu tenir sa place dimanche lors du deuxième match de poule de l’équipe de France. Sans sa pépite nantaise, la sélection tricolore s’est inclinée face à l’Arabie saoudite (0-1). Une absence directement liée à cette cheville douloureuse, selon les informations rapportées par La Tribune Nantaise.

Aucune indication plus précise n’a été communiquée sur la gravité de la blessure ni sur la durée d’indisponibilité de Merrifield. Son forfait pour cette deuxième journée constitue néanmoins un développement préoccupant, alors que l’attaquant venait de lancer idéalement sa Coupe du monde.

Une course contre la montre avant l’Uruguay

La question porte désormais sur sa disponibilité pour le troisième et dernier match de la phase de groupes. Les Bleuets doivent affronter l’Uruguay mercredi à 14h30, avec leur qualification pour la suite de la compétition encore à assurer.

Pour accéder à la phase finale, l’équipe de France devra conserver l’une des deux premières places de son groupe. Une qualification parmi les meilleurs troisièmes reste également possible, mais la défaite contre l’Arabie saoudite a réduit sa marge de manœuvre.

Le FC Nantes reste attentif

Du côté de la maison Jaune et Verte, l’évolution de l’état physique de Merrifield sera nécessairement suivie avec attention. Le pur produit de la formation nantaise traverse une période importante de sa progression et ce Mondial doit lui permettre d’accumuler de l’expérience au niveau international.

Après son doublé, le jeune Canari avait marqué des points sur le terrain. Il doit maintenant récupérer suffisamment vite pour espérer retrouver les Bleuets avant la fin de leur parcours dans la compétition.