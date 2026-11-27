Après avoir engagé la procédure de départ de Franck Haise, le Stade Rennais aurait placé Rui Borges en tête de liste pour prendre les commandes de son équipe première.

Le Stade Rennais a officiellement engagé une procédure à l’encontre de Franck Haise et de ses deux adjoints, Johann Ramaré et Lilian Nalis. Une décision annoncée ce vendredi, au lendemain de la défaite rennaise face au NEC Nimègue (3-1) en Ligue Europa. Pour assurer l’intérim, le Stade Rennais a confié la gestion de l’équipe professionnelle à Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.

Dans ce contexte, une piste commence déjà à prendre de l’ampleur : celle de Rui Borges. Selon les informations du quotidien portugais Record, l’ancien entraîneur du Sporting CP figure en tête des priorités de la direction rennaise pour reprendre les commandes de l’équipe. Le technicien portugais serait particulièrement apprécié par les dirigeants du club, qui pourraient accélérer les discussions après la mise à l’écart de Franck Haise.

Rui Borges bientôt sur le banc rennais ?

Libre de ses fonctions depuis son départ du Sporting et l’arrivée de Paulo Fonseca en provenance de l’OL, Rui Borges pourrait rapidement rebondir en Ligue 1. Un point contractuel reste toutefois à clarifier : les modalités financières de sa séparation avec le club lisboète ne seraient pas encore définitivement réglées.

Néanmoins, cette situation ne devrait pas empêcher le technicien portugais de retrouver un banc. Le Sporting aurait déjà communiqué la rupture unilatérale de son contrat aux instances portugaises, permettant ainsi à son ancien entraîneur d’envisager une nouvelle aventure.

Pour le Stade Rennais, l’objectif est désormais de trouver rapidement un successeur à Franck Haise afin de relancer une équipe en difficulté. Rui Borges apparaît comme le candidat numéro un, même si d’autres noms ont été cités.