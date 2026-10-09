Pronostic FC Barcelone – Getafe (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Liga entre le FC Barcelone et Getafe, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Avec sept victoires en autant de matchs et déjà 31 buts inscrits, le FC Barcelone ne pouvait pas rêver meilleur début de saison en championnat. Solides leaders de Liga, les Blaugrana tenteront de réaliser la passe de huit ce samedi (18h30) lors de la réception de Getafe, 11e au classement et qui connaît un début de saison plutôt irrégulier.

Liga – FC Barcelone vs Getafe

Samedi 10 octobre 2026 · 18h30 · Camp Nou

FC Barcelone : un début de saison presque parfait

Difficile de faire mieux que le FC Barcelone depuis le début de la saison. Après sept journées de Liga, les hommes d’Hansi Flick ont réalisé un sans-faute avec sept victoires et occupent logiquement la première place du classement. Ils possèdent cinq longueurs d’avance sur l’Atlético Madrid et six sur le Real Madrid avant cette huitième journée.

C’est surtout offensivement que les Blaugrana impressionnent. Avec déjà 31 buts inscrits en sept journées, soit plus de quatre réalisations par rencontre en moyenne, le Barça possède très largement la meilleure attaque du championnat. Elche (0-5), le Rayo Vallecano (5-2), Valence (0-5), Levante (2-4) et surtout le Racing Santander (7-2) ont notamment subi la puissance offensive catalane depuis le début de la saison.

Même le déplacement sur la pelouse du FC Séville juste avant la trêve internationale n’a pas réussi à ralentir les Barcelonais. Les hommes d’Hansi Flick se sont imposés (1-3) en Andalousie et ont ainsi conservé leur bilan parfait. Toutes compétitions confondues, le Barça a d’ailleurs remporté ses huit premiers matchs de la saison et inscrit 36 buts.

Hansi Flick doit néanmoins composer avec plusieurs absences. Frenkie de Jong n’a toujours pas joué cette saison et poursuit sa reprise, tandis qu’Andreas Christensen et Roony Bardghji sont également forfaits. Touché avec le Brésil pendant la trêve, Raphinha ne souffre en revanche que d’un œdème musculaire et devrait pouvoir être disponible, même si le staff catalan pourrait ne prendre aucun risque avec lui.

Getafe : des difficultés loin de ses bases

Le début de saison de Getafe est beaucoup moins impressionnant. Les Azulones occupent la 11e place de Liga et n’ont remporté que deux de leurs sept premières rencontres de championnat. Leurs deux succès ont été décrochés à domicile face à deux promus, le Racing Santander (1-0) et Malaga (1-0).

Les hommes de José Bordalás ont d’ailleurs retrouvé le chemin de la victoire juste avant la trêve en dominant Malaga grâce à un but d’Iván Azón dans les dernières minutes. Un succès important après deux défaites consécutives sur les pelouses du Betis Séville (1-0) et d’Osasuna (1-0).

C’est justement à l’extérieur que Getafe rencontre le plus de difficultés depuis le début de la saison. Les Azulones ont perdu leurs trois premiers déplacements en championnat, à Alavés (3-0), au Betis Séville (1-0) et à Osasuna (1-0), sans parvenir à inscrire le moindre but. Un bilan forcément inquiétant avant de se rendre chez une équipe qui tourne à plus de quatre buts par match en Liga.

Pour tenter de créer l’exploit, José Bordalás devra en plus composer avec plusieurs absences. Christantus Uche, victime d’une grave blessure au genou, Juanmi, Kiko Femenía et Abdelkabir Abqar sont notamment indisponibles. Mario Martín pourra en revanche effectuer son retour après avoir purgé sa suspension.

Les confrontations entre les deux équipes

L’historique récent ne devrait pas vraiment rassurer Getafe avant son déplacement en Catalogne. Le FC Barcelone n’a plus perdu face aux Azulones depuis octobre 2020. Depuis cette défaite, les Catalans affichent un bilan de sept victoires et quatre matchs nuls face à leur adversaire du week-end.

La domination barcelonaise est encore plus nette au Camp Nou. Le Barça reste sur huit victoires consécutives à domicile face à Getafe et a régulièrement réussi à faire la différence assez largement devant son public.

Getafe est malgré tout parvenu à accrocher les Blaugrana à plusieurs reprises ces dernières saisons, notamment grâce au bloc compact et au jeu particulièrement physique mis en place par José Bordalás. Mais face à une équipe barcelonaise aussi efficace offensivement depuis le début de l’exercice, résister pendant 90 minutes s’annonce particulièrement compliqué.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Adeyemi – Raphinha.

La compo probable de Getafe : Soria – A. Garcia, Djené, Gudelj, Romero, Mojica – Francho, Mangala, Terrats – Unal, Azon.

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (FC Barcelone) : l’international espagnol réalise encore un début de saison exceptionnel. Auteur de sept buts et quatre passes décisives en Liga, il est déjà directement impliqué dans onze réalisations en seulement sept journées. Sa capacité à éliminer et à créer des différences dans les petits espaces pourrait être particulièrement précieuse face au bloc bas que Getafe devrait mettre en place au Camp Nou.

Iván Azón (Getafe) : l’attaquant espagnol a permis aux Azulones de retrouver le chemin de la victoire juste avant la trêve internationale en inscrivant le seul but de la rencontre face à Malaga à la 85e minute. Dans une rencontre où Getafe devrait avoir beaucoup moins le ballon, son efficacité sur les rares situations offensives obtenues par son équipe pourrait être déterminante.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Getafe

Difficile d’imaginer le FC Barcelone ne pas partir très largement favori dans cette rencontre. Les Blaugrana ont remporté leurs sept premiers matchs de Liga et semblent actuellement capables de faire exploser presque toutes les défenses du championnat. Leur bilan offensif est impressionnant avec 31 buts inscrits, et le retour au Camp Nou devrait encore renforcer leur avantage.

Getafe pourrait néanmoins tenter de casser le rythme de la rencontre avec un bloc très bas et beaucoup d’impact dans les duels. C’est souvent de cette manière que les hommes de José Bordalás sont parvenus à gêner les grosses équipes ces dernières saisons. Mais leur bilan à l’extérieur depuis le début de l’exercice laisse peu de place à l’optimisme : trois déplacements, trois défaites et aucun but inscrit.

Même avec quelques absences et les incertitudes habituelles liées au retour d’une trêve internationale, le Barça possède suffisamment de profondeur et de qualités offensives pour faire la différence. Face à une formation de Getafe qui devrait avant tout chercher à limiter les dégâts, nous voyons les Catalans prendre rapidement le contrôle de la rencontre et poursuivre leur série parfaite en Liga.

Les cotes de FC Barcelone – Getafe

Pari Cote Victoire du FC Barcelone 1,13 Match nul 8,50 Victoire de Getafe 17,00

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, côté à 1,13

Avec sept victoires en autant de journées et déjà 31 buts inscrits, nous voyons le FC Barcelone poursuivre son sans-faute face à Getafe. D’autant que les Azulones voyagent très mal depuis le début de la saison, avec trois défaites en trois déplacements et toujours aucun but marqué à l’extérieur.

Notre score : FC Barcelone 3-0 Getafe.