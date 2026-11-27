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Voici les chiffres clés du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Brest reçoit le Paris FC ce vendredi 27 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 6e (18 pts) et le 2e (23 pts) du championnat.

Ligue 1 – Brest vs Paris FC

Vendredi 27 novembre 2026 · 20h45 · stade Francis-Le Blé

Brest : 6e de Ligue 1

Après 11 journées, Brest occupe la 6e place de Ligue 1 avec 18 points (5 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Brest a marqué 19 buts et en a encaissé 12 (différence de buts : +7).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 1 nul et 1 défaite — victoire au RC Strasbourg (1-0), victoire contre l’OL (2-0), victoire à Lorient (2-0), défaite contre l’OGC Nice (1-2), nul au LOSC (1-1).

Paris FC : 2e de Ligue 1

Après 11 journées, le Paris FC occupe la 2e place de Ligue 1 avec 23 points (7 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Le Paris FC a marqué 21 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +11).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 4 victoires, 0 nul et 1 défaite — victoire contre Angers (4-0), victoire à Auxerre (1-0), victoire contre l’AS Monaco (3-1), défaite au RC Lens (1-2), victoire contre le Stade Rennais (4-3).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 2 dernières confrontations : 0 victoire de Brest, 0 nul et 2 victoires du Paris FC.

03/05/2026 : Paris FC 4-0 Brest

14/09/2025 : Brest 1-2 Paris FC

Les meilleurs buteurs

Paris FCLassine Sinayoko Buts 9 Matchs 11 Buts / match 0,82 Passes déc. 5 3 sur penalty · Pas de but cette semaine Stade BrestoisLudovic Ajorque Buts 5 Matchs 11 Buts / match 0,45 Passes déc. 1 1 sur penalty · Pas de but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de Brest : Selvik – Zogbé, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Edjouma, Nonge, Baldé – Ajorque.

Absents : Le Guen, Chardonnet (blessés, reprise).

Incertains : Doumbia, Lala (blessés).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Coppola, Chergui, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko.

Absent : Aucun.

Notre pronostic pour Brest – Paris FC

Les cotes de Brest – Paris FC

Pari Cote Victoire de Brest 2,90 Match nul 3,35 Victoire du Paris FC 2,14

Notre pronostic : match nul entre Brest et le Paris FC, côté à 3,35

Nous misons sur un match nul entre Brest et le Paris FC. Cette rencontre entre deux des belles surprises de ce début de saison s’annonce particulièrement équilibrée. Si les Parisiens restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs de championnat et ont remporté leurs deux dernières confrontations face aux Brestois, les hommes d’Éric Roy affichent également une belle dynamique et pourront s’appuyer sur le soutien de leur public à Francis-Le Blé. Au regard du potentiel offensif des deux formations, nous nous attendons à une rencontre ouverte et riche en buts, à l’issue de laquelle les deux équipes pourraient se partager les points.

Notre score : Brest 2-2 Paris FC