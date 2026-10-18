Comme le week-end dernier, Quentin Merlin (24 ans) ne figure pas dans le groupe du Stade Rennais pour le déplacement au Paris FC, ce dimanche à 17h15.

Le Stade Rennais poursuit sa saison avec un choix qui ne passe pas inaperçu. Arrivé en provenance de l’OM il y a plus d’un an, Quentin Merlin traverse une période particulièrement délicate.

Merlin encore écarté par Haise au Stade Rennais

Le défenseur de 24 ans ne fait pas partie du groupe retenu par Franck Haise pour affronter le Paris FC, lors de la septième journée de Ligue 1. Le signal est difficile à ignorer. Déjà absent du groupe rennais pour la réception d’Auxerre, Merlin ne sera une nouvelle fois pas du déplacement en championnat. Cette fois encore, le latéral gauche doit se contenter de jouer avec l’équipe réserve. Cette décision intervient pourtant quelques jours seulement après son retour dans le groupe professionnel.

Merlin avait effectivement été retenu pour la rencontre de Ligue Europa contre l’OFI Crète, remportée par le Stade Rennais (2-1). Il n’a toutefois pas retrouvé sa place en Ligue 1. La différence de traitement entre les deux compétitions interroge forcément. Pendant que Merlin recule, Mahamadou Nagida gagne du terrain. Le jeune latéral gauche a profité de ses dernières opportunités pour marquer des points auprès de Franck Haise. Jeudi, il a notamment inscrit le but de l’égalisation contre l’OFI Crète, avant que le Stade Rennais ne décroche la victoire en fin de rencontre. Le technicien semble désormais privilégier son profil pour occuper le couloir gauche en championnat.

Nagida prend l’avantage dans la hiérarchie

Ce choix s’inscrit aussi dans une logique de concurrence : Merlin n’a pas convaincu lors de certaines de ses dernières sorties, tandis que Nagida apporte de l’énergie et se montre décisif. Lors du déplacement à Lyon, le 19 septembre, Merlin avait notamment connu une soirée très difficile lors de la défaite rennaise (4-0). Depuis, sa place de titulaire s’est fragilisée. Pour Quentin Merlin, cette situation représente un sérieux coup d’arrêt.

Recruté pour apporter de la qualité technique et de la percussion dans son couloir, l’ancien joueur de l’OM se retrouve désormais relégué derrière un concurrent plus jeune. Son absence répétée du groupe en championnat laisse penser qu’il devra rapidement inverser la tendance pour retrouver la confiance de son entraîneur. Rien ne permet toutefois d’affirmer que Franck Haise a définitivement renoncé à lui. Le fait que Merlin ait été convoqué en Ligue Europa montre que la porte n’est pas totalement fermée. Mais le message est clair : sa place au Stade Rennais n’est plus garantie.