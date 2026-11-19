Voici les chiffres clés du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.
Le Paris FC reçoit Angers ce dimanche 22 novembre 2026 à 15h, un match entre le 3e (20 pts) et le 16e (8 pts) du championnat.
Ligue 1 – Paris FC vs Angers
Dimanche 22 novembre 2026 · 15h · stade Jean-Bouin
Paris FC : 3e de Ligue 1
Angers SCO en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|13
|RC Strasbourg
|10
|-4
|10
|14
|Aj Auxerre
|10
|-11
|10
|15
|Le Mans FC
|10
|-7
|8
|16
|Angers SCO
|10
|-10
|8
|17
|ES Troyes AC
|10
|-10
|8
|18
|Le Havre AC
|10
|-13
|2
16e sur 18 · 2V 2N 6D
DDNDD
· Ligue 1 J11
11,27N4,7027,50Cotes PMU
· Ligue 1 J12
14,10N3,6021,61Cotes PMU
· Ligue 1 J13
- DAngers SCO 0-2 OGC Niceprono ✗
- DOL 2-0 Angers SCO
- NAngers SCO 0-0 Lorient FC
Après 10 journées, le Paris FC occupe la 3e place de Ligue 1 avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Le Paris FC a marqué 17 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +7).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 0 nul et 2 défaites — victoire à Auxerre (1-0), victoire contre l’AS Monaco (3-1), défaite au RC Lens (1-2), victoire contre le Stade Rennais (4-3), défaite à Lorient (0-1).
Angers : 16e de Ligue 1
Après 10 journées, Angers occupe la 16e place de Ligue 1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 6 défaites). Angers a marqué 9 buts et en a encaissé 19 (différence de buts : -10).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 1 nul et 4 défaites — défaite contre l’OGC Nice (0-2), défaite à l’OL (0-2), nul contre Lorient (0-0), défaite contre l’OM (2-5), défaite à Brest (1-5).
Les confrontations entre les deux équipes
Sur les 2 dernières confrontations : 0 victoire du Paris FC, 1 nul et 1 victoire d’Angers.
- 25/01/2026 : Paris FC 0-0 Angers
- 17/08/2025 : Angers 1-0 Paris FC
Les meilleurs buteurs
Paris FCLassine Sinayoko
- Buts
- 9
- Matchs
- 10
- Buts / match
- 0,90
- Passes déc.
- 5
3 sur penalty
Angers SCOAmine El Ouazzani
- Buts
- 2
- Matchs
- 8
- Buts / match
- 0,25
- Passes déc.
- 1
1 sur penalty
Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.
Les compositions probables
La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Mbow, Coppola, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko.
Absent : Aucun.
Incertains : Sangui, Ikoné, Camara, Chergui (blessés, reprise).
La compo probable du SCO d’Angers : Lopes – Arcus, Camara, Biumla, J. Kalulu – Belkhdim, Belkebla – Allevinah, van den Boomen, Sbaï – Peter ou El Ouazzani.
Absents : Diatta (blessé), Lefort (suspendu).
Incertain : Gernigon (blessé).
Notre pronostic pour Paris FC – Angers
Les cotes de Paris FC – Angers
|Pari
|Cote
|Victoire du Paris FC
|1,27
|Match nul
|4,60
|Victoire d’Angers
|7,50
Notre pronostic : victoire du Paris FC, côtée à 1,27
Nous misons sur une victoire du Paris FC face à Angers. Troisièmes de Ligue 1 après 10 journées, les Parisiens réalisent un très bon début de saison et ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs de championnat. À l’inverse, les Angevins, seulement 16es au classement, traversent une période très compliquée avec quatre défaites lors de leurs cinq dernières rencontres. Face à la deuxième plus mauvaise défense du championnat (19 buts encaissés), le PFC devrait faire parler sa supériorité offensive et s’imposer devant son public.