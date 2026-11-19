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Voici les chiffres clés du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Paris FC reçoit Angers ce dimanche 22 novembre 2026 à 15h, un match entre le 3e (20 pts) et le 16e (8 pts) du championnat.

Ligue 1 – Paris FC vs Angers

Dimanche 22 novembre 2026 · 15h · stade Jean-Bouin

Paris FC : 3e de Ligue 1

Après 10 journées, le Paris FC occupe la 3e place de Ligue 1 avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Le Paris FC a marqué 17 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +7).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 0 nul et 2 défaites — victoire à Auxerre (1-0), victoire contre l’AS Monaco (3-1), défaite au RC Lens (1-2), victoire contre le Stade Rennais (4-3), défaite à Lorient (0-1).

Angers : 16e de Ligue 1

Après 10 journées, Angers occupe la 16e place de Ligue 1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 6 défaites). Angers a marqué 9 buts et en a encaissé 19 (différence de buts : -10).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 1 nul et 4 défaites — défaite contre l’OGC Nice (0-2), défaite à l’OL (0-2), nul contre Lorient (0-0), défaite contre l’OM (2-5), défaite à Brest (1-5).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 2 dernières confrontations : 0 victoire du Paris FC, 1 nul et 1 victoire d’Angers.

25/01/2026 : Paris FC 0-0 Angers

17/08/2025 : Angers 1-0 Paris FC

Les meilleurs buteurs

Paris FCLassine Sinayoko Buts 9 Matchs 10 Buts / match 0,90 Passes déc. 5 3 sur penalty Angers SCOAmine El Ouazzani Buts 2 Matchs 8 Buts / match 0,25 Passes déc. 1 1 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Mbow, Coppola, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko.

Absent : Aucun.

Incertains : Sangui, Ikoné, Camara, Chergui (blessés, reprise).

La compo probable du SCO d’Angers : Lopes – Arcus, Camara, Biumla, J. Kalulu – Belkhdim, Belkebla – Allevinah, van den Boomen, Sbaï – Peter ou El Ouazzani.

Absents : Diatta (blessé), Lefort (suspendu).

Incertain : Gernigon (blessé).

Notre pronostic pour Paris FC – Angers

Les cotes de Paris FC – Angers

Pari Cote Victoire du Paris FC 1,27 Match nul 4,60 Victoire d’Angers 7,50

Notre pronostic : victoire du Paris FC, côtée à 1,27

Nous misons sur une victoire du Paris FC face à Angers. Troisièmes de Ligue 1 après 10 journées, les Parisiens réalisent un très bon début de saison et ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs de championnat. À l’inverse, les Angevins, seulement 16es au classement, traversent une période très compliquée avec quatre défaites lors de leurs cinq dernières rencontres. Face à la deuxième plus mauvaise défense du championnat (19 buts encaissés), le PFC devrait faire parler sa supériorité offensive et s’imposer devant son public.

Notre score : Paris FC 3-1 Angers