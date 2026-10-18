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FRANCE

Angers – OM : la compo de Genesio est tombée avec des surprises !

Par Fabien Chorlet - 18 Oct 2026, 14:01
Bruno Genesio (OM)

Voici les compositions officielles du match de la septième journée de Ligue 1 entre le SCO d’Angers et l’OM.

Après avoir enfin renoué avec la victoire en championnat le week-end dernier sur la pelouse de Troyes (0-2), l’Olympique de Marseille, qui s’est entre-temps incliné ce jeudi face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa, espère enchaîner ce dimanche (15h) sur le terrain du SCO d’Angers afin de poursuivre sa remontée au classement. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, l’entraîneur olympien, Bruno Genesio, et son homologue angevin, Stéphane Gilli, ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

Angers : Lopes – Arcus, Biumla, Gernigon, Raolisoa – Van den Boomen (c), Belkhdim, Mouton – Allevinah, El Ouazzani, Sbaï.

OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson – Nnadi, Kamissoko – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

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