Le SCO d’Angers est en plein coeur d’un scandale avant la réception de l’OM (15h).

Le rendez-vous entre Angers et l’OM devait avant tout être marqué par le jeu mais une polémique vient s’inviter avant le coup d’envoi au stade Raymond-Kopa (15h).

La Ligue contre le cancer dénonce un manque de transparence

Pour la quatrième année consécutive, le SCO participe à Octobre Rose, la campagne de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, les joueurs portent un maillot spécial, également proposé à la vente. Une initiative solidaire sur le papier, mais dont la gestion financière suscite désormais de sérieuses interrogations. Selon Ouest-France, la Ligue contre le cancer, qui avait été partenaire du SCO lors du lancement de l’opération, conteste la manière dont l’édition 2023 a été organisée.

L’association affirme notamment que la commercialisation des maillots n’était pas prévue dans la convention signée avec le club et qu’elle n’avait pas été informée de leur mise en vente. Son témoignage est particulièrement explicite : « Nous avions signé une convention avec le SCO, où il n’était pas mentionné qu’un maillot allait être commercialisé. Il l’a été sans qu’on soit au courant et 0 euro nous a été versé. » Une déclaration qui place Angers dans une situation délicate. L’association explique également que cet épisode a contribué à la fin de son partenariat avec le club.

Des ventes importantes, mais des bénéfices contestés

Le maillot spécial de 2023 aurait rencontré un succès commercial important, générant plusieurs dizaines de milliers d’euros de ventes selon les éléments rapportés. Le problème soulevé ne concerne donc pas uniquement le montant récolté, mais surtout la destination de l’argent et les conditions dans lesquelles la commercialisation a été décidée. Le SCO n’aurait pas clairement détaillé les bénéfices générés par ces opérations ni leur affectation, selon les informations publiées par la presse locale. Il faut toutefois distinguer le chiffre d’affaires des bénéfices réellement dégagés : les coûts de fabrication, de distribution et les autres dépenses éventuelles doivent être pris en compte pour établir le montant net disponible.

Cette affaire relance le débat autour du « pink washing », une pratique consistant à utiliser une cause liée à la santé ou à la solidarité pour valoriser une image de marque, sans que les retombées financières ou les actions concrètes soient suffisamment transparentes. La Ligue contre le cancer met en garde contre ce risque. Lorsqu’un maillot est présenté comme un symbole de solidarité, les supporters peuvent légitimement vouloir savoir ce que leur achat permet réellement de financer. Depuis la fin de sa collaboration avec la Ligue, Angers s’est rapproché du Comité féminin 49 pour poursuivre ses actions autour d’Octobre Rose. Le club a notamment annoncé qu’un don serait remis à une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein à l’issue de la campagne 2026. Cette annonce ne règle cependant pas les interrogations portant sur les opérations précédentes.

Angers maintient sa campagne malgré la polémique

Le SCO poursuit donc son engagement cette année avec un nouveau maillot spécial, baptisé « Le Souffle des Lys ». Les joueurs le porteront ce dimanche face à l’OM, tandis que le club prévoit également des actions de sensibilisation au stade Raymond-Kopa. L’objectif affiché reste de promouvoir le dépistage, de soutenir les personnes touchées par la maladie et de mobiliser les supporters autour de cette cause.

Mais la polémique rappelle qu’une opération solidaire ne repose pas uniquement sur un symbole ou une tenue spéciale. La transparence concernant l’utilisation des fonds constitue également un élément essentiel pour préserver la confiance du public. Avant même le coup d’envoi contre Marseille, le SCO doit donc faire face à des questions embarrassantes sur la gestion de son opération caritative. Reste à savoir si le club apportera des précisions détaillées sur les recettes, les coûts et les sommes effectivement reversées lors des différentes éditions.