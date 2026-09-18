Pronostic Paris FC – RC Strasbourg : qui sera le nouveau cador de Ligue 1 ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 1 entre le Paris FC et RC Strasbourg, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Respectivement quatrième et sixième du classement après cinq journées, le Paris FC et le RC Strasbourg s’affrontent ce samedi (17h15), à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Un véritable choc dans la course à l’Europe entre deux équipes qui ambitionnent de s’installer parmi les cadors du championnat.

Ligue 1 – Paris FC vs RC Strasbourg

Samedi 19 septembre 2026 · 17h15 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : toujours invaincu et déjà très solide

Le Paris FC confirme pour le moment les ambitions affichées durant l’intersaison. Après quatre journées, les hommes de Liam Rosenior n’ont toujours pas connu la défaite et comptent huit points, avec deux victoires et deux matchs nuls. Un bilan qui leur permet d’occuper la cinquième place et de rester au contact des premières positions.

Les Parisiens ont surtout marqué les esprits lors de leur déplacement au Vélodrome. Après un nul inaugural à Troyes (0-0) puis une large victoire contre Nice (3-0), ils sont allés s’imposer sur la pelouse de l’OM au terme d’une rencontre spectaculaire (2-3). Lassine Sinayoko avait alors été le grand artisan de ce succès avec un triplé.

Le PFC a ensuite confirmé sa capacité à rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat en tenant l’OL en échec le week-end dernier (0-0). Une rencontre moins spectaculaire mais qui a de nouveau mis en évidence la solidité défensive des hommes de Liam Rosenior.

Avec seulement deux buts encaissés et trois clean sheets en quatre journées, Paris possède en effet l’une des défenses les plus hermétiques de Ligue 1. Un équilibre qui constitue l’une des principales forces du club de la capitale avant de recevoir la meilleure attaque du championnat.

Cette rencontre aura également une saveur particulière pour Liam Rosenior. Arrivé au Paris FC cet été, le technicien anglais va retrouver Strasbourg, club qu’il a entraîné durant les deux saisons précédentes. Il connaît donc parfaitement une grande partie de l’effectif alsacien et pourrait tenter d’en exploiter les faiblesses.

RC Strasbourg : le Racing a parfaitement réagi

Le début de saison strasbourgeois avait pourtant de quoi inquiéter. Après une préparation estivale très compliquée, le Racing avait complètement manqué son entrée en matière en championnat en subissant une lourde défaite sur la pelouse de l’OM (4-0).

Mais les Alsaciens n’ont pas tardé à remettre les pendules à l’heure. Pour leur première sortie à la Meinau, ils ont dominé le RC Lens (2-1) avant de signer une démonstration offensive sur la pelouse de Troyes (2-6). Strasbourg a ensuite confirmé son regain de forme en tenant en échec l’AS Monaco, leader du championnat, le week-end dernier (1-1).

Le Racing reste donc sur trois rencontres sans défaite et pointe à la sixième place, juste derrière son adversaire du week-end. Surtout, l’équipe désormais entraînée par Hugo Oliveira impressionne offensivement. Avec neuf réalisations en quatre journées, Strasbourg possède la meilleure attaque de Ligue 1 avant cette cinquième journée.

Une statistique d’autant plus notable que le club alsacien doit composer sans Joaquín Panichelli et Martial Godo, deux de ses principales armes offensives de la saison dernière. Plusieurs recrues ont rapidement pris le relais, permettant au Racing de conserver une importante force de frappe malgré ces absences.

Ce déplacement à Jean-Bouin constituera toutefois un nouveau test. Après avoir encaissé quatre buts au Vélodrome lors de son premier déplacement, Strasbourg avait parfaitement rectifié le tir à Troyes. Face à un Paris FC toujours invaincu et très difficile à bouger depuis le début de la saison, les Alsaciens auront l’occasion de confirmer leur retour au premier plan.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Paris FC et Strasbourg se sont relativement peu affrontés au plus haut niveau au cours de leur histoire récente, les deux clubs ayant longtemps évolué dans des divisions différentes. Leur retour simultané en Ligue 1 a toutefois permis à cette affiche de refaire son apparition au calendrier.

La saison dernière, les deux formations avaient notamment partagé les points lors de leur dernière confrontation. Le match disputé au mois de mars s’était terminé sur un score nul et vierge (0-0), preuve que les deux équipes peuvent également se neutraliser dans une rencontre fermée.

Le contexte est toutefois différent cette fois-ci. Le Paris FC s’est considérablement renforcé durant l’été et a confié les commandes de son équipe à Liam Rosenior, justement arrivé de Strasbourg. Le Racing a, lui aussi, profondément renouvelé son effectif tout en conservant sa volonté de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel.

Cette rencontre permettra surtout de mesurer les ambitions des deux équipes. Paris comme Strasbourg ont pris un excellent départ et une victoire permettrait au vainqueur de conforter sa place dans le haut du tableau avant la suite de cette cinquième journée.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, Traoré – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko

Absents : Sangui, Mbemba (blessés).

Incertains : Otavio, De Smet (blessés, reprise).

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Mitchell, Doukouré, Oso – Diop, Sousa – Yassine, Reyna, Nanasi – Ortega.

Absents : Panichelli, Godo (blessés).

Incertain : Oyedele (blessé).

Les joueurs à suivre

Lassine Sinayoko (Paris FC) : arrivé cet été en provenance de l’AJ Auxerre, l’attaquant n’a pas mis longtemps à se faire une place dans sa nouvelle équipe. Déjà auteur de quatre buts en Ligue 1, il avait surtout frappé très fort au Vélodrome en inscrivant un triplé lors de la victoire parisienne contre l’OM (2-3). Sa puissance, sa capacité à attaquer la profondeur et son efficacité devant le but en font actuellement la principale menace offensive du PFC. Face à une défense strasbourgeoise qui a encaissé au moins un but lors de chacune de ses quatre premières journées, il pourrait encore avoir des situations à exploiter.

Sebastian Nanasi (RC Strasbourg) : déjà installé comme l’un des joueurs les plus talentueux du Racing, l’international suédois reste un élément essentiel de l’animation offensive alsacienne. Capable d’évoluer sur un côté ou plus proche de l’attaquant, il peut aussi bien créer des décalages que se retrouver à la conclusion des actions. Dans une rencontre où Strasbourg pourrait avoir moins d’espaces que face à Troyes, sa qualité technique pourrait être précieuse pour déséquilibrer le bloc parisien.

Les tendances de cotes : le Paris FC légèrement favori

Issue du match Cote indicative Victoire Paris FC 2,00 Match nul 3,70 Victoire RC Strasbourg 3,45

Malgré la proximité des deux équipes au classement, les bookmakers accordent un avantage assez net au Paris FC pour cette rencontre. La victoire parisienne se situe autour de 2,00, contre environ 3,45 pour un succès de Strasbourg. Le match nul est proposé aux alentours de 3,70.

L’avantage du terrain et l’invincibilité parisienne depuis le début du championnat expliquent en grande partie cette tendance. Le PFC n’a encaissé que deux buts en quatre journées et vient encore de préserver sa cage inviolée face à l’OL. Les hommes de Liam Rosenior semblent donc avoir trouvé très rapidement leur équilibre.

Il serait néanmoins risqué de sous-estimer Strasbourg. Depuis son naufrage de la première journée à Marseille, le Racing n’a plus perdu et vient d’enchaîner sept points sur neuf possibles. Les Alsaciens ont également inscrit neuf buts lors de leurs trois dernières rencontres, dont six sur la seule pelouse de Troyes.

Cette affiche met donc aux prises deux dynamiques très intéressantes mais également deux qualités différentes. Paris s’appuie avant tout sur sa capacité à contrôler les rencontres et à concéder peu d’occasions, alors que Strasbourg possède pour le moment une force de frappe supérieure.

La question sera donc de savoir quelle équipe parviendra à imposer son registre. Si le PFC réussit à fermer les espaces et à casser le rythme des offensives alsaciennes, Strasbourg pourrait connaître davantage de difficultés. À l’inverse, une rencontre ouverte pourrait davantage convenir au Racing, qui a déjà démontré son efficacité lorsque les espaces se multiplient.

Nos pronostics pour Paris FC – RC Strasbourg

Paris FC ou match nul et moins de 3,5 buts : le PFC n’a toujours pas perdu cette saison et affiche une vraie solidité à Jean-Bouin. Trois de ses quatre rencontres se sont terminées avec moins de quatre buts et les Parisiens viennent de contenir l’OL (0-0). Strasbourg est capable de poser de gros problèmes offensivement, mais pourrait trouver moins d’espaces que lors de ses dernières sorties. La double chance en faveur de Paris associée à un total de buts raisonnable permet donc de couvrir plusieurs scénarios.

: le PFC n’a toujours pas perdu cette saison et affiche une vraie solidité à Jean-Bouin. Trois de ses quatre rencontres se sont terminées avec moins de quatre buts et les Parisiens viennent de contenir l’OL (0-0). Strasbourg est capable de poser de gros problèmes offensivement, mais pourrait trouver moins d’espaces que lors de ses dernières sorties. La double chance en faveur de Paris associée à un total de buts raisonnable permet donc de couvrir plusieurs scénarios. Paris FC ouvre le score : les Parisiens ont l’avantage d’évoluer à domicile et pourraient chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre. Strasbourg a déjà montré quelques fragilités défensives en encaissant au moins un but lors de chacune de ses quatre premières journées. Avec Sinayoko en grande forme et plusieurs joueurs capables de créer des différences derrière lui, le PFC possède les armes pour frapper le premier.

: les Parisiens ont l’avantage d’évoluer à domicile et pourraient chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre. Strasbourg a déjà montré quelques fragilités défensives en encaissant au moins un but lors de chacune de ses quatre premières journées. Avec Sinayoko en grande forme et plusieurs joueurs capables de créer des différences derrière lui, le PFC possède les armes pour frapper le premier. Moins de 1,5 but en première période : malgré le potentiel offensif des deux équipes, l’enjeu de cette rencontre pourrait inciter Paris et Strasbourg à ne pas trop se découvrir dans les premières minutes. Le PFC est particulièrement solide défensivement et Liam Rosenior connaît parfaitement les qualités de son ancienne équipe. Le Racing pourrait également se montrer prudent face aux transitions parisiennes. Une première période tactique et relativement fermée paraît donc envisageable.

Score possible

Paris FC 2-1 RC Strasbourg : cette affiche s’annonce particulièrement serrée entre deux formations installées dans le top 6 après quatre journées. Strasbourg possède actuellement la meilleure attaque du championnat et semble capable de mettre fin à la série de clean sheets parisienne. Mais le PFC présente davantage de garanties défensives et n’a toujours pas perdu cette saison. À domicile, les hommes de Liam Rosenior pourraient profiter des espaces laissés par le Racing et de la forme de Lassine Sinayoko pour faire la différence dans une rencontre disputée jusqu’au bout.