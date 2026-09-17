RC Lens : coup dur pour Ganiou mais excellente nouvelle pour Udol en équipe de France

Alors que Zinédine Zidane s’apprête à dévoiler sa première liste avec les Bleus, Matthieu Udol apparaît comme une véritable option au poste de latéral gauche, tandis qu’Ismaëlo Ganiou devra encore patienter.

La première liste de Zinédine Zidane est attendue ce vendredi à 18 heures. Et plusieurs joueurs du RC Lens sont concernés par les réflexions du nouveau sélectionneur, à commencer par Matthieu Udol et Ismaëlo Ganiou.

Udol, une carte à jouer chez les Bleus

Le cas de Matthieu Udol est particulièrement intéressant. Le piston lensois figure dans la pré-liste de Zinédine Zidane et pourrait profiter de la recherche de solutions au poste de latéral gauche. Le joueur de 30 ans avait déjà été proche d’une première convocation avant la Coupe du monde 2026, sans finalement être retenu.

Son profil possède plusieurs arguments. Udol reste notamment sur deux saisons à sept passes décisives en Ligue 1, avec Metz puis Lens. Sa régularité et sa capacité à évoluer dans un rôle de piston correspondent à un poste où le nouveau staff français cherche encore à établir une hiérarchie.

Zidane dispose donc d’une véritable option avec le Lensois. Une première convocation pourrait permettre à Udol de franchir enfin le dernier obstacle qui le sépare de l’équipe de France.

Ganiou devra encore attendre

Pour Ismaëlo Ganiou, la situation est différente. Le jeune défenseur de 21 ans a bien reçu une pré-convocation et son nom circule autour de la première liste de Zidane. Mais selon les informations de L’Équipe, il faudra encore attendre pour le voir avec les A.

Cette pré-convocation constitue néanmoins une nouvelle étape importante dans la progression du défenseur formé à la Gaillette. Ganiou s’est installé dans la défense lensoise et a notamment marqué les esprits lors du début de saison, avec une prestation remarquée contre le Slavia Prague en Ligue des champions.

Le Lensois a également choisi de représenter la France après avoir connu une sélection amicale avec le Burkina Faso en 2025. Il compte déjà deux sélections avec les Espoirs.

Deux situations différentes

Le changement de sélectionneur ouvre donc des perspectives différentes pour les deux Lensois. Udol peut espérer concrétiser rapidement une candidature déjà ancienne, tandis que Ganiou semble davantage inscrit dans une logique de progression vers les A.

La réponse définitive tombera ce vendredi à 18 heures, avec la première liste de Zinédine Zidane.