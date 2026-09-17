RC Lens : Cahuzac balance les failles de Toppmöller… et a déjà trouvé le remède miracle !

En prenant les commandes du RC Lens, Yannick Cahuzac a rapidement ciblé ce qui posait problème sous Dino Toppmöller.

Promu entraîneur principal du RC Lens après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac n’a pas prévu de révolutionner le système lensois. Avant le déplacement à Monaco, le technicien a surtout ciblé un secteur : l’équilibre défensif.

Cahuzac veut resserrer le bloc du RC Lens

Dans son analyse, le nouveau coach lensois a identifié un problème lié au jeu direct. Une volonté offensive qui peut rapidement exposer le Racing lorsque les lignes se distendent.

« Le fait d’avoir un jeu très direct, ça ouvre notre bloc, et après on a du mal à garder cette compacité et on peut souvent se faire transpercer. »

Cahuzac a donc consacré une partie importante des séances à l’animation défensive, avec l’objectif de redonner des repères aux joueurs. Une priorité logique alors que Lens vient de changer d’entraîneur après seulement six matches officiels de Toppmöller, dont les idées de jeu n’ont pas vraiment été validées par l’ensemble du groupe. Et ça s’est bien ressenti en match, avec beaucoup de buts marqués, mais aussi énormément de buts encaissés et de situations concédées.

Pas de révolution tactique contre Monaco

Pour autant, Yannick Cahuzac ne compte pas bouleverser l’identité du RC Lens. Le système utilisé sera moins important, selon lui, que l’animation proposée par les joueurs.

Le technicien a surtout confirmé son attachement à la défense à trois :

« Je suis façonné en défense à trois et je resterai là-dedans. »

Une précision importante avant le déplacement à Monaco : Cahuzac souhaite donc conserver un socle à trois défenseurs, tout en travaillant davantage les distances entre les lignes et la capacité du bloc à rester compact.

L’attaque devra aussi participer au rééquilibrage

Cahuzac ne veut toutefois pas réduire son intervention à un simple travail défensif. Pour lui, l’équilibre doit également passer par l’animation offensive.

L’idée est claire : mieux attaquer pour mieux défendre, et surtout éviter que les pertes de balle ou les attaques trop directes ne coupent l’équipe en deux. Le nouveau coach veut ainsi donner « un maximum de repères » et de confiance à son groupe avant son premier match.

Après une semaine mouvementée, Lens va donc tenter de repartir sur des bases connues, mais avec un objectif tactique précis : retrouver de la compacité sans abandonner les principes de jeu qui font l’identité du Racing. Le déplacement à Monaco sera le premier révélateur de la méthode Cahuzac.