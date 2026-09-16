S’il comprend le choix des dirigeants du RC Lens de se séparer de Dino Toppmöller, Samuel Umtiti est plus circonspect sur les circonstances de cette éviction.

Le RC Lens a déjà tourné la page Dino Toppmöller. Après un début de saison décevant, l’entraîneur allemand a finalement été écarté par les dirigeants sang et or.

Umtiti choqué par le rôle des joueurs du RC Lens

Samuel Umtiti peut comprendre cette décision radicale sur le fond mais l’ancien défenseur du FC Barcelone est beaucoup plus critique concernant les circonstances du départ. Sur RMC Sport, il a notamment pointé du doigt l’attitude des joueurs lensois. Pour lui, le principal problème ne réside pas forcément dans le choix de se séparer de Toppmöller. C’est surtout la manière dont les choses se seraient déroulées qui l’interpelle : « Ce qui me choque, c’est que ce sont les joueurs qui sont allés voir la direction. » Une révélation qui pose forcément des questions sur les rapports entre le vestiaire et l’entraîneur. Lorsqu’un groupe de joueurs sollicite directement sa direction au sujet de son entraîneur, cela peut effectivement être interprété comme un signe de fracture ou de désaccord profond. Mais Umtiti estime qu’une autre voie aurait dû être privilégiée.

Le champion du monde 2018 défend une conception très claire de la relation entre un coach et ses joueurs : « Pour moi, l’entraîneur, c’est le boss. S’il veut mettre quelque chose en place, les joueurs doivent aller lui parler directement. » Le message est limpide. Si certains joueurs n’étaient pas convaincus par les méthodes ou les choix de Dino Toppmöller, Umtiti considère qu’ils auraient dû commencer par avoir une discussion avec lui. Une démarche qui aurait permis de régler les éventuels désaccords directement, sans passer immédiatement par les dirigeants.

« L’entraîneur, c’est le boss »

La sortie de Samuel Umtiti donne forcément une autre dimension au départ de Toppmöller. Elle ne permet toutefois pas d’affirmer que les joueurs ont obtenu son licenciement. Les dirigeants restent ceux qui prennent la décision finale et peuvent avoir leurs propres raisons sportives de mettre fin à une collaboration. Mais si plusieurs joueurs sont effectivement allés voir la direction pour exprimer leurs réserves, cela témoigne au minimum de tensions importantes autour du technicien allemand. Un contexte qui aurait évidemment compliqué sa mission.

Le départ de Toppmöller intervient alors que le RC Lens avait rapidement accumulé les résultats décevants. Les Sang et Or avaient pourtant affiché de grandes ambitions, notamment avec leur retour sur la scène européenne. Mais l’enchaînement des rencontres et les prestations irrégulières ont rapidement placé l’entraîneur sous pression. Le nul concédé au Mans après avoir été mené 2-0 avait notamment accentué les interrogations autour de son équipe. Mais la sortie d’Umtiti suffit à remettre cette question au centre des discussions autour du RC Lens.