RC Lens : Toppmöller a fait un beau cadeau aux Sang et Or après son départ

Avant de quitter le RC Lens, Dino Toppmöller a accepté de renoncer à une partie de ses indemnités de départ.

À la surprise générale, le RC Lens a décidé de se séparer de Dino Toppmöller, seulement quelques semaines après son arrivée sur le banc artésien. Nommé cet été pour succéder à Pierre Sage et sous contrat jusqu’en juin 2028, le technicien allemand n’aura finalement dirigé que six rencontres officielles avec les Sang et Or. Malgré un bilan contrasté en Ligue 1, son passage aura notamment été marqué par la victoire face au PSG lors du Trophée des Champions (1-0) et le succès renversant obtenu sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) en Ligue des Champions. Plus que les résultats sportifs, ce sont surtout des divergences concernant le fonctionnement et la réorganisation du staff qui auraient précipité son départ.

Toppmöller renonce à une partie de ses indemnités

Comme précisé dans le communiqué annonçant son départ, Dino Toppmöller a toutefois fait un très beau geste financier envers le RC Lens en acceptant de renoncer à une partie importante des indemnités contractuelles auxquelles il pouvait prétendre. « Le Racing Club de Lens tient à saluer la sincère humanité et l’élégance dont Dino Toppmöller a constamment fait preuve. Le Club précise également que le tacticien a accepté de renoncer à une partie substantielle de ses indemnités contractuelles. »

Alors qu’il lui restait encore près de deux années de contrat avec le club artésien, l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort aurait donc pu prétendre à une indemnisation conséquente. En acceptant d’en abandonner une partie substantielle, dont le montant n’a pas été dévoilé, Toppmöller permet au RC Lens d’alléger sensiblement la facture liée à cette séparation prématurée. Un dernier geste particulièrement élégant de la part du technicien allemand au moment de quitter l’Artois.