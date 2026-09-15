Stade Rennais – PSG : la polémique sur l’inversion du match rebondit !

Le Stade Rennais aurait saisi le CNOSF pour contester la décision de disputer le match retour face au PSG au Parc des Princes.

L’inversion du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain avait beaucoup fait parler en début de saison. Et l’affaire est encore loin d’être terminée. Pour rappel, la rencontre de la première journée de Ligue 1 devait initialement se disputer au Parc des Princes. Mais seulement quatre jours avant le match, la pelouse de l’enceinte parisienne, fortement dégradée après les épisodes de canicule de l’été, avait été jugée impraticable et ne permettait pas de garantir la sécurité des joueurs. Dans l’incapacité de trouver un stade de repli, le PSG avait alors vu la rencontre être inversée par la LFP. Prévenu dans l’urgence, le Stade Rennais avait accepté de recevoir les Parisiens au Roazhon Park, où les deux équipes s’étaient finalement quittées sur un match nul (2-2).

Rennes conteste le match retour au Parc des Princes

Mais le litige porte désormais sur le match retour, initialement programmé à Rennes en mars prochain. La Commission des compétitions de la LFP a finalement décidé que cette seconde confrontation se disputerait au Parc des Princes, permettant ainsi au PSG de recevoir à son tour. Une décision qui n’a pas du tout été du goût des dirigeants rennais, qui estiment notamment avoir déjà consenti d’importants efforts pour organiser la première rencontre dans des délais extrêmement courts.

Le Stade Rennais saisit le CNOSF !

Ce mardi, L’Équipe nous apprend ainsi que le Stade Rennais aurait saisi le CNOSF pour contester la tenue du match retour au Parc des Princes. Après avoir accepté d’accueillir la manche aller en urgence en raison de l’état de la pelouse parisienne, le club breton refuse désormais de devoir se déplacer à Paris en mars prochain. Rennes considère avoir été pénalisé sur les plans organisationnel et sportif par l’inversion du premier match et souhaite donc que la décision de la LFP soit réexaminée.

Le club breton entend notamment défendre son droit à disputer également cette seconde rencontre au Roazhon Park. Le dossier n’est donc pas encore refermé et un nouveau rebondissement reste possible dans ce bras de fer entre Rennes, le PSG et les instances du football français.