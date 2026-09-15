Stade Rennais Mercato : Alidu Seidu a donné sa réponse à l’OGC Nice !

Courtisé par l’OGC Nice en qualité de joker, le défenseur central du Stade Rennais, Alidu Seidu, aurait pris sa décision pour son avenir.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France depuis maintenant une quinzaine de jours, un dernier départ pourrait encore intervenir du côté du Stade Rennais. Il s’agit de celui d’Alidu Seidu. Depuis plusieurs jours, le défenseur polyvalent de Rennes est annoncé dans le viseur de l’OGC Nice, qui souhaiterait le recruter en qualité de joker.

Seidu veut aller à Nice

Écarté par Franck Haise depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Clermont souhaiterait quitter la Bretagne pour rejoindre la Côte d’Azur. C’est ce qu’a assuré ce mardi Mohamed Toubache-Ter sur X. « Alidu Seidu a très très envie de venir à Nice », a affirmé l’insider sur le réseau social.

Un dernier obstacle bloquerait cependant l’arrivée d’Alidu Seidu chez les Aiglons : le feu vert d’Ineos, le propriétaire de l’OGC Nice. « Ça attend le retour d’Ineos… Le secteur sportif espère l’avoir pour dimanche ! On verra », a précisé Mohamed Toubache-Ter à ce sujet. Le dossier Alidu Seidu pourrait donc se décanter dans les prochaines heures.