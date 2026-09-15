Mohamed Touche-Ter, très actif sur la situation interne à l’OM depuis quelques semaines, a promis de faire quelques révélations ce mardi soir.

Le climat est toujours aussi électrique autour de l’OM. Après trois défaites consécutives en championnat, contre Monaco, le Paris FC puis le Stade Rennais, le club marseillais doit rapidement redresser la barre. Mais les difficultés ne sont pas uniquement sportives.

Toubache-Ter promet du lourd sur l’OM

Depuis plusieurs semaines, les relations entre Bruno Genesio et sa direction font l’objet de nombreuses interrogations. Les contraintes financières, les choix du mercato et certaines décisions concernant l’effectif ont notamment alimenté les tensions. Et alors que l’avenir de l’entraîneur est régulièrement évoqué, Mohamed Toubache-Ter annonce de nouvelles révélations.Très actif sur les dossiers liés à l’OM, le spécialiste a annoncé une émission particulièrement chargée ce mardi soir.

Son programme ne laisse d’ailleurs pas beaucoup de place au doute : « On évoquera Marseille/Genesio mais on débutera par Brest afin de parler de celui qui a pour surnom “Père Castor” dans le milieu & rétablir des vérités. On évoquera Montpellier, Lens, Rennes, Angers mais surtout Bastia (notamment la vie de vestiaire). » Le passage consacré à Marseille et Bruno Genesio sera donc particulièrement attendu. D’autant que Toubache-Ter affirme déjà disposer d’éléments sur la situation actuelle du technicien marseillais.

Genesio ne voudrait pas quitter l’OM

Malgré la crise traversée par l’OM, Bruno Genesio n’aurait aucune intention de quitter son poste. C’est en tout cas ce qu’affirme Mohamed Toubache-Ter. Une précision importante alors que les spéculations sur l’avenir du coach se sont multipliées après la série noire marseillaise. Pour l’heure, aucun départ de Genesio n’est annoncé. L’entraîneur reste en fonction et doit surtout trouver les solutions pour sortir son équipe de cette mauvaise passe. Son avenir pourrait toutefois devenir un sujet majeur si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

La situation de Frank McCourt devrait également être au centre des discussions. Le propriétaire américain est régulièrement critiqué par une partie des supporters de l’OM, notamment depuis un mercato marqué par les contraintes financières et l’absence de certaines recrues attendues. Les relations entre l’actionnaire et Genesio ont également fait l’objet de nombreuses interrogations ces dernières semaines. Toubache-Ter pourrait donc apporter sa propre lecture des événements et, surtout, donner davantage de détails sur ce qui se passe réellement en interne. Il faudra néanmoins attendre ses révélations avant de tirer des conclusions définitives.

Une crise à régler rapidement à Marseille

Car au-delà des coulisses, l’urgence reste sportive. L’OM doit rapidement stopper cette série de trois défaites et retrouver de la confiance. La prochaine échéance contre le PSG (dimanche, 20h45) sera particulièrement scrutée, puisque les Marseillais vont devoir montrer un autre visage dans les prochaines semaines. Genesio devra également réussir à maintenir son vestiaire uni malgré les difficultés et les interrogations qui entourent son projet.

Si Toubache-Ter confirme que le technicien souhaite poursuivre sa mission, cela pourrait constituer un premier élément rassurant pour les supporters. Mais les éventuelles révélations concernant McCourt, la direction et le fonctionnement interne du club pourraient surtout permettre d’y voir plus clair. Rendez-vous est donc pris ce mardi soir, à partir de 21h05.